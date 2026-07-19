Η κάθετη φάρμα στο Ντουμπάι: Με 95% λιγότερο νερό και χωρίς χώμα καλλιεργεί 1 εκατ. κιλά λαχανικά

Η κάθετη φάρμα «Μπουστάνικα» αλλάζει τα δεδομένα της γεωργίας, παράγοντας πάνω από ένα εκατομμύριο κιλά λαχανικών ετησίως με ελάχιστο νερό και χωρίς καθόλου χώμα.

Η Μπουστάνικα στο Ντουμπάι αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα σύγχρονης γεωργίας, μεταφέροντας την παραγωγή τροφίμων σε μια κλειστή, κάθετη δομή ελεγχόμενη από την τεχνολογία μέσα στην έρημο.

Η εγκατάσταση εκτείνεται σε τρεις ορόφους, καλύπτοντας περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα, και παράγει πάνω από 1 εκατομμύριο κιλά λαχανικών ετησίως. Λειτουργεί χωρίς καθόλου χώμα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά υδροπονική καλλιέργεια.

95% λιγότερο νερό από την παραδοσιακή γεωργία

Η εξοικονόμηση νερού αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο της Μπουστάνικα. Το υδροπονικό σύστημα χρησιμοποιεί 95% λιγότερο νερό σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους, εξοικονομώντας 250 εκατομμύρια λίτρα νερού τον χρόνο.

Συγκεκριμένα, χρειάζονται μόλις 15 λίτρα νερού για την παραγωγή ενός κιλού τροφίμων, τη στιγμή που η καλλιέργεια στην ύπαιθρο απαιτεί περίπου 317 λίτρα. Το εμπλουτισμένο με θρεπτικά συστατικά νερό ανακυκλώνεται συνεχώς σε κλειστό κύκλωμα, αποτρέποντας κάθε σπατάλη.

Πώς λειτουργεί η κάθετη φάρμα

Η φάρμα λειτουργεί σαν μια βιομηχανία ακριβείας. Εκατομμύρια δεδομένα συλλέγονται καθημερινά για να ρυθμίζουν το φως, τη θερμοκρασία, την υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά που φτάνουν απευθείας στις ρίζες των φυτών μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η παραγωγή περιλαμβάνει μαρούλι, σπανάκι, ρόκα και μυρωδικά, τα οποία μεγαλώνουν χωρίς παρασιτοκτόνα ή χημικά. Λόγω του απόλυτα προστατευμένου περιβάλλοντος, τα λαχανικά πωλούνται έτοιμα για κατανάλωση κατευθείαν από τη συσκευασία, χωρίς να χρειάζονται πλύσιμο.

Η εσωτερική καλλιέργεια επιτρέπει τη συνεχή παραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς είναι πλήρως ανεξάρτητη από τις καιρικές συνθήκες και τις ακραίες θερμοκρασίες του περιβάλλοντος.

Επειδή η φάρμα λειτουργεί σε έναν κλειστό χώρο, εκμηδενίζεται η έκθεση σε εξωτερικά παράσιτα και μύκητες. Αυτό εξαλείφει πλήρως την ανάγκη χρήσης φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων ή άλλων χημικών. Παράλληλα, η κάθετη στοίχιση των καλλιεργειών πολλαπλασιάζει την απόδοση του χώρου, προσφέροντας μια ιδανική λύση για περιοχές με περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ