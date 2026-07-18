Λορέντζο Καριέρε: Ράγισε καρδιές ο γιος του στον επικήδειο – «Μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε, που έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν το πρωί του Σαββάτου (18/7) τον Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό, με την οικογένειά του, αγαπημένα πρόσωπα και ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

Το τελευταίο «αντίο» του Ρομπέρτο Καριέρε

Η πιο φορτισμένη στιγμή της τελετής ήταν ο επικήδειος που εκφώνησε ο ένας από τους δύο γιους του, ο Ρομπέρτο Καριέρε. Με λόγια που συγκίνησαν όσους βρίσκονταν στον ναό, απευθύνθηκε στον πατέρα του λέγοντας: «Μπαμπά μου, είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις», αποτυπώνοντας τον πόνο της οικογένειας για την απώλειά του.

Δίπλα στους δύο γιους τους βρισκόταν η σύζυγος του εκλιπόντος, Έλενα Κατραβά, εμφανώς καταβεβλημένη. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυψαν την κηδεία, δεχόταν διαρκώς τα συλλυπητήρια συγγενών και φίλων, οι οποίοι έσπευσαν να τη στηρίξουν στη δύσκολη αυτή στιγμή.

Ο Λορέντζο Καριέρε έδωσε για μεγάλο διάστημα μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του μέχρι το τέλος. Ο θάνατός του έγινε γνωστός στις 15 Ιουλίου, προκαλώντας θλίψη σε όσους τον γνώρισαν μέσα από τη συμμετοχή του στο reality «Bar» του MEGA, αλλά και από την πορεία του στη μουσική με το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλό δημόσιο προφίλ, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του, Έλενα Κατραβά, και τους δύο γιους τους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο.

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