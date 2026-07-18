«Καμίνι» η χώρα για τις επόμενες ημέρες: Έρχεται ο πρώτος καύσωνας με 42άρια (vid)

Το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για φέτος φέρνει θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς Κελσίου από την Κυριακή (19/7), με τα μεγάλα αστικά κέντρα να δοκιμάζονται περισσότερο.

Το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για φέτος αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας κατακόρυφη άνοδο της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από την Κυριακή 19 Ιουλίου έως και την Τρίτη 21 Ιουλίου ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο, φτάνοντας τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Οι περιοχές που θα δοκιμαστούν περισσότερο από τη ζέστη είναι η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Βοιωτία και η Κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα αγγίξει τοπικά τους 40 βαθμούς, πριν ξεκινήσει η αναμενόμενη σταδιακή πτώση.

Η πρόγνωση για σήμερα, Σάββατο (18/7)

Για σήμερα, Σάββατο (18/7), ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.

Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Με αφορμή το επερχόμενο κύμα ζέστης, το meteo.gr εξηγεί γιατί η κατάσταση γίνεται πολύ πιο δύσκολη και ανυπόφορη μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η άσφαλτος, το τσιμέντο, η πυκνή δόμηση, η έλλειψη πρασίνου και η μειωμένη κυκλοφορία του αέρα εγκλωβίζουν τη θερμότητα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και επιβαρυμένο μικροκλίμα στις πόλεις σε σχέση με την ύπαιθρο.

Το πιο σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα κτίρια και οι τεχνητές επιφάνειες απελευθερώνουν σταδιακά στο περιβάλλον τη ζέστη που απορρόφησαν όλη μέρα, με αποτέλεσμα να χάνεται η νυχτερινή δροσιά. Αυτή η διαρκής ζέστη δεν επιτρέπει στον ανθρώπινο οργανισμό να ξεκουραστεί και να ανακάμψει, γεγονός που καταπονεί ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες, όπως τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τα άτομα με προβλήματα υγείας και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

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