Συναγερμός στην Κυψέλη: Βρέθηκε ύποπτη βαλίτσα: Αναφορές ότι υπάρχει σορός

Κινητοποίηση της αστυνομίας στην Κυψέλη μετά από εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας. Αναφορές ότι υπάρχει ανθρώπινο μέλος.

Αναστάτωση στην Κυψέλη και κινητοποίηση της αστυνομίας μετά από εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας και αναφορές ότι υπάρχει σορός.

H βαλίτσα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, βρέθηκε σε ακατοίκητο κτίριο, επί της οδού Ευελπίδων 7.

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