Η στιγμή της φονικής σύγκρουσης στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής (vid)

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Σταυρούπολη, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. που επιχειρούσε να στρίψει.

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των δυστυχημάτων στην άσφαλτο, το βράδυ της Παρασκευής (17/7), στη δυτική Θεσσαλονίκη. Θύμα ένας 23χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο στη Σταυρούπολη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. που επιχειρούσε να στρίψει. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός αναβάτης να εκτιναχθεί από τη μηχανή και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Σοκάρουν οι εικόνες του δυστυχήματος

Άμεσα στο σημείο έφτασε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και ο 23χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου». Κατά τη μεταφορά του υπέστη ανακοπή καρδιάς και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού να τον επαναφέρουν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τη σφοδρότητα της σύγκρουσης αποτυπώνει βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε από την ΕΡΤ. Στα πλάνα διακρίνεται η στιγμή κατά την οποία το αυτοκίνητο πραγματοποιεί στροφή και συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα, ενώ ο 23χρονος εκσφενδονίζεται στο οδόστρωμα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Σταυρούπολης, που έχει αναλάβει την προανάκριση.

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