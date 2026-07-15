Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε - Είχε γίνει γνωστός από το τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar»

Ο Λορέντζο Καριέρε, γνωστός από το ριάλιτι «Bar» του MEGA, πέθανε μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ήταν σύζυγος της Έλενας Κατραβά και πατέρας δύο παιδιών.

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA το 2002.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μετά τη συμμετοχή του στο ριάλιτι, ακολούθησε πορεία και στον χώρο της μουσικής, δημιουργώντας μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του, Γιώργο Ελευθέρα, το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Στην προσωπική του ζωή, είχε παντρευτεί την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά. Τον Αλεσάντρο, 16 ετών σήμερα και τον Ρομπέρτο, 14 ετών, ο οποίος πήρε το όνομα του παππού του.

Ο εκλιπών ήταν γιος της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, κατά κόσμον Διαμάντως Κουτροπούλου.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη σε όσους τον γνώρισαν μέσα από την τηλεόραση και τη μουσική, αλλά και στους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά του όλα αυτά τα χρόνια.

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