Γιατί ο Κηφισός θα έχει μόνο μία λωρίδα τη νύχτα: Μέχρι πότε θα κρατήσει το κυκλοφοριακό χάος

Κυκλοφοριακό πρόβλημα ακόμα και πέρα από το συνηθισμένο αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Κηφισός, καθώς πολλαπλές λωρίδες της κεντρικής λεωφόρου θα κλείνουν τη νύχτα.

Κυκλοφοριακό πρόβλημα ακόμα και πέρα από το συνηθισμένο αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Κηφισός, καθώς πολλαπλές λωρίδες της κεντρικής λεωφόρου θα κλείνουν τη νύχτα από εδώ και πέρα, για συγκεκριμένο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα γίνει στο ύψος της Λυκόβρυσης, όπου θα μειωθούν οι λωρίδες κυκλοφορίας του από τρεις σε μόνο μία, λόγω εργασιών, που θα διεξάγονται καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.

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