Αγόρασε φάρο 150.000€ και μετέτρεψε τα ερείπιά του σε υπερκατασκευή: «Άρχισα να γίνομαι εμμονικός»

Αμερικανός επιχειρηματίας αγόρασε εγκαταλελειμμένο φάρο 100 ετών στα ανοιχτά του Μέριλαντ, επενδύοντας πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για να τον μετατρέψει σε τουριστικό και εκπαιδευτικό κέντρο.

Το πάθος για την ιστορική συντήρηση ώθησε έναν Αμερικανό επιχειρηματία να ρισκάρει στην ανάπλαση ενός φάρου εκατό ετών που βρίσκεται στη μέση της θάλασσας, στα ανοιχτά των ακτών του Μέριλαντ.

Το έργο, με επικεφαλής τον Ρίτσαρντ Κάους, επιδιώκει να διασώσει από τη λήθη μια σειρά από εγκαταλελειμμένες υποδομές, μετατρέποντάς τις σε νέους χώρους αφιερωμένους στον τουρισμό και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Μια μοναδική ευκαιρία 150.000 ευρώ

Μια αγγελία πώλησης φάρων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε στον Κάους την ευκαιρία να υλοποιήσει την ιδέα του. Μετά τη συμμετοχή του σε δημόσιο πλειστηριασμό, ο επιχειρηματίας απέκτησε έως και τρία θαλάσσια ακίνητα, πληρώνοντας για ένα από αυτά περίπου 150.000 ευρώ.

Η απόφαση να επενδύσει σε αυτές τις κατασκευές προήλθε από το ενδιαφέρον του για την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, αλλά κυρίως από την επιθυμία του να διατηρήσει ένα κομμάτι της ιστορίας της βορειοαμερικανικής ναυσιπλοΐας.

Έτσι, αγόρασε τον φάρο του Χούπερ Άιλαντ, ο οποίος βρίσκεται στον κόλπο Τσέζαπικ στα ανοιχτά του Μέριλαντ. Πρόκειται για μια κατασκευή ηλικίας άνω του ενός αιώνα, η οποία κατά τη στιγμή της αγοράς ήταν εγκαταλελειμμένη για σχεδόν 60 χρόνια. Η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται αποκλειστικά με μικρά σκάφη που μεταφέρουν τους επιβάτες στην πλατφόρμα η οποία είναι χτισμένη στη μέση της θάλασσας.

Επιστροφή στη ζωή: Το πλάνο για την ανακατασκευή του φάρου

Το σχέδιο του επιχειρηματία είναι να ανακαινίσει πλήρως τους έξι ορόφους του φάρου ώστε να γίνει ξανά κατοικήσιμος. Αυτή την προσπάθεια τη μεταδίδει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας ήδη κατασκευάσει υπνοδωμάτια, πλήρη κουζίνα, μπάνια, καθώς και μια τραπεζαρία με πανοραμική θέα για την ανάδειξη του θαλάσσιου τοπίου.

Το ανώτερο τμήμα διατηρεί τη λειτουργικότητά του ως οδηγός για τα πλοία που πλέουν στην περιοχή, ενώ παράλληλα διασώζεται η αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτιρίου με τα ιδιαίτερα κυκλικά παράθυρά του, που μοιάζουν με τα φινιστρίνια πλοίου.

Το συνολικό κόστος του έργου, όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση, την οποία ο Κάους ευελπιστεί να αποσβέσει βασιζόμενος στην υψηλή κερδοφορία της πρότασής του, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η θέα κατά την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα.

Το νόημα πίσω απ' την ανέγερση των φάρων

Η τελική ιδέα του επιχειρηματία είναι να μετατρέψει τους φάρους σε εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά κέντρα που θα βοηθούν τους επισκέπτες, τους φοιτητές και τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία της διατήρησης της ναυτικής ιστορίας και των οικοσυστημάτων της περιοχής.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη διάσωση μιας ιστορικής κληρονομιάς που κινδυνεύει λόγω της αυτοματοποίησης και των καινοτομιών στη ναυσιπλοΐα, και η οποία βρίσκει σε ανθρώπους όπως ο Κάους μια νέα ευκαιρία να παραμείνει όρθια.

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