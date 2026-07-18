«Ψάρωσαν» στη Μύκονο με το υπερπολυτελές γιοτ του Εμίρη του Άμπου Ντάμπι: Πόσο κοστίζει (vid)

Το υπερπολυτελές σκάφος «Mar» του εμίρη του Άμπου Ντάμπι βρίσκεται αγκυροβολημένο στη Μύκονο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με την αμύθητη αξία και τις ανέσεις του.

Μαγνήτης για τα βλέμματα του κόσμου έχει γίνει το υπερπολυτελές σκάφος «Mar», το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στον κόλπο της Ψαρρούς στη Μύκονο, όπως φαίνεται στα πλάνα του MykonosLiveTV.

Η εντυπωσιακή θαλαμηγός έχει μήκος 107 μέτρα, ναυπηγήθηκε το 2020 στα ιταλικά ναυπηγεία Benetti και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γιοτ που έχουν κατασκευαστεί ποτέ στη γειτονική χώρα.

Από το 2023, το πλωτό αυτό ανάκτορο ανήκει στον εμίρη του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Suroor bin Mohammed Al Nahyan, ενώ η συνολική του αξία αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 250 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ.

Όαση πολυτέλειας με ανέσεις που ζαλίζουν

Το Mar ξεχωρίζει για την κομψή, μακρόστενη πλώρη του και προσφέρει ανεπανάληπτη χλιδή χάρη στους ψηλοτάβανους χώρους του, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι για να κάνουν τους επισκέπτες να νιώθουν ότι βρίσκονται σε παλάτι.

Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 16 καλεσμένους σε οκτώ υπερλουξ καμπίνες, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η master σουίτα του ιδιοκτήτη που διαθέτει ιδιωτικά μπαλκόνια. Για την άψογη εξυπηρέτηση και το κορυφαίο σέρβις των VIP φιλοξενουμένων εργάζονται καθημερινά 34 μέλη πληρώματος.

Οι εξωτερικοί χώροι του σκάφους είναι εξίσου εντυπωσιακοί, καθώς περιλαμβάνουν δικό τους ελικοδρόμιο, μια πισίνα 18 μέτρων και ένα σύγχρονο beach club. Στο χαμηλότερο κατάστρωμα έχει διαμορφωθεί ένα πλήρες κέντρο ευεξίας με γυμναστήριο, τουρκικό χαμάμ, αίθουσα μασάζ και σαλόνι ομορφιάς.

Παράλληλα, οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους έναν ιδιωτικό κινηματογράφο, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία από θαλάσσια παιχνίδια, όπως τζετ-σκι, καγιάκ και wakeboard. Όλη αυτή η χλιδή βέβαια έχει και το ανάλογο αντίτιμο, αφού το κόστος ενοικίασης της θαλαμηγού για μία μόλις εβδομάδα αγγίζει το 1.800.000 ευρώ.

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