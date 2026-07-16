Βάγια Νέστορα: Νέα σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση – Ποιος ο ρόλος του 27χρονου

Ο 27χρονος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και να τα παρέδωσε στους δύο βασικούς κατηγορούμενους.

Οι έρευνες για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται, με τις Αρχές να προχωρούν σε μία ακόμη σύλληψη. Πρόκειται για τον τέταρτο συλληφθέντα στην υπόθεση, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην αλυσίδα που οδήγησε στη χρήση του διαμερίσματος-ορμητηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας 27χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο κατηγορούμενο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη.

Το διαμέρισμα-ορμητήριο και οι κατηγορίες

Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρησφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος υπεδείχθη στις Αρχές από τον 24χρονο, ο οποίος προφυλακίστηκε μετά την απολογία του. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα που παραχώρησε, ούτε –όπως ισχυρίστηκε– τους φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς.

Τέσσερις πλέον οι συλληφθέντες

Με τη νέα αυτή εξέλιξη, οι συλληφθέντες για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε τέσσερις, ενώ και οι τρεις που είχαν συλληφθεί αρχικά έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Σε βάρος του 24χρονου, του 29χρονου και της 26χρονης έχουν ασκηθεί, μεταξύ άλλων, διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τη φονική επίθεση της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

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