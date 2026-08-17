Νέοι κανόνες για τα οχήματα σε ισχύ στην ΕΕ - Δείτε τι αλλάζει από εδώ και στο εξής
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Κάθε χρόνο, μεταξύ 10 και 12 εκατομμυρίων οχημάτων φτάνουν στο τέλος της χρήσης ζωής τους στην Ευρώπη και στη συνέχεια αντιμετωπίζονται ως απόβλητα
Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται και αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, αποσυναρμολογούνται και ανακυκλώνονται τα αυτοκίνητα.
Μεταξύ των νέων μέτρων περιλαμβάνονται υποχρεωτικοί στόχοι για τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, καθώς και νέοι περιορισμοί στις εξαγωγές οχημάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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