«Λογιστές» και υπάλληλοι ρεύματος εξαπατούσαν ηλικιωμένους: Πάνω από 120.000 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων

Τρία άτομα κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές και υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και τιμαλφή.

Από την αστυνομία δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 3 ατόμων που διέπρατταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαιρούσαν χρυσαφικά και χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της επικράτειας. Η δράση τους διακριβώθηκε την 23-7-2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ληστείας, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, όπου η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, τελεσθείσας από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, της απάτης κατά συναυτουργία και της υπεξαίρεσης κατά συναυτουργία.

Πρόκειται για τους κάτωθι:

Σταύρου Ιωάννη , γεννηθέντα την 29-8-1982 στην Αθήνα,

, γεννηθέντα την 29-8-1982 στην Αθήνα, Αγγελόπουλο Ιωάννη , γεννηθέντα την 22-5-1985 στη Νίκαια Αττικής,

, γεννηθέντα την 22-5-1985 στη Νίκαια Αττικής, Δημητρίου Παναγιώτη, γεννηθέντα την 7-8-1998 στη Νίκαια Αττικής.

Από την ΕΛ.ΑΣ σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4174648 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας, έως 31-08-2026.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ