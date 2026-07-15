Καιρός: Έρχονται τα πρώτα 40άρια στην Ελλάδα - Ποια μέρα θα κορυφωθεί η ζέστη

Έως 40 βαθμοί, 7 μποφόρ και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς πριν αλλάξει το σκηνικό του καιρού.

Ανοδική πορεία θα ακολουθήσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με το θερμό επεισόδιο να κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή, όταν σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας, ενώ θα επιστρέψουν και οι βροχές.

Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Αργολίδα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικά 39άρια. Την ίδια ώρα, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και το νότιο Κρητικό Πέλαγος οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Πότε αλλάζει ο καιρός

Την Πέμπτη θα κάνουν την εμφάνισή τους τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας και κατά μήκος της Πίνδου. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και πρόσκαιρα μπουρίνια, ενώ στη δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει εκ νέου τους 39 βαθμούς.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα ενισχυθεί στα βόρεια, ενώ ισχυρότεροι άνεμοι θα επικρατήσουν στα ανατολικά ηπειρωτικά, από την Εύβοια έως και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται να αυξηθεί και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Κορύφωση του θερμού κύματος την Κυριακή

Σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγούλη, το θερμό επεισόδιο θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με την Κυριακή να φέρνει τα πρώτα 40άρια στο εσωτερικό της χώρας και σε περιοχές της Πελοποννήσου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα του καιρού θα αλλάξει από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Από την Τρίτη προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ σε αρκετές περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη της Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα παραμένει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

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