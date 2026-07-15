Εξελίξεις στο Allou! Fun Park: Η ανακοίνωση του δημάρχου Νίκαιας-Ρέντη που αλλάζει τα δεδομένα για τον εμβληματικό χώρο

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε τη νέα συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση του χώρου του Allou! Fun Park.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τον χώρο όπου επί περισσότερες από δύο δεκαετίες λειτουργούσε το Allou! Fun Park στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νέα αξιοποίησή του.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος έκανε λόγο για «ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον της δημοτικής περιουσίας και την αναπτυξιακή πορεία της πόλης», τονίζοντας ότι ο Δήμος διασφάλισε πλήρως τις οικονομικές του απαιτήσεις και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια νέα επενδυτική προοπτική.

Τι ανακοίνωσε ο δήμαρχος

Στην ανάρτησή του, ο Κωνσταντίνος Μαραγκάκης ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης του χώρου όπου επί σειρά ετών λειτουργούσε το Allou! Fun Park, διασφαλίζοντας πλήρως τις οικονομικές απαιτήσεις του Δήμου και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα επενδυτική προοπτική.»

Όπως σημείωσε, ο συγκεκριμένος χώρος αποκτά νέα δυναμική μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης, με στόχο να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο πόλο πολιτισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και αθλητισμού.

«Η νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και νέων χρήσεων, με στόχο ο χώρος να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο πόλο πολιτισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και αθλητισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης για την πόλη, επισημαίνοντας πως ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής βασίζεται στη διαφάνεια, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους πολίτες.

Τι είχε προηγηθεί με το Allou! Fun Park

Η ανακοίνωση έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά το οριστικό κλείσιμο του Allou! Fun Park και του Kidom, έπειτα από 23 χρόνια λειτουργίας. Η εταιρεία που διαχειριζόταν το πάρκο είχε αποδώσει τότε την απόφαση στις διαφωνίες με τον Δήμο σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης, υποστηρίζοντας ότι η πολύμηνη αναστολή λειτουργίας είχε οδηγήσει την επιχείρηση σε οικονομικό αδιέξοδο.

Από την πλευρά του, ο Δήμος είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή της λειτουργίας αποτελούσε επιχειρηματική επιλογή της εταιρείας και όχι αποτέλεσμα ενεργειών της δημοτικής αρχής.

Η επόμενη ημέρα

Το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει γνωστές πληροφορίες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τη νέα αξιοποίηση του χώρου, με ενδιαφέρον από επενδυτικό σχήμα που φιλοδοξεί να δώσει νέα ζωή στο ακίνητο.

Η σημερινή ανακοίνωση του δημάρχου επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες έχουν πλέον προχωρήσει σημαντικά. Αν και δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον επενδυτή ή το τελικό σχέδιο, ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πολυχώρου με νέες υποδομές και δραστηριότητες, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Νίκαια, τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και συνολικά τη δυτική πλευρά της Αττικής.

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