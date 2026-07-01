Νύχτα τρόμου στη Θεσσαλονίκη: Τρία χτυπήματα σε 20 λεπτά κατά στελεχών της ΝΔ, 5 τραυματίες και μία διασωληνωμένη

Πέντε τραυματίες και μία γυναίκα διασωληνωμένη άφησε πίσω της η νύχτα των τριών εμπρηστικών επιθέσεων που εξετάζονται ως πιθανό συντονισμένο χτύπημα.

Τρεις επιθέσεις μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά, πέντε τραυματίες και μία γυναίκα να δίνει μάχη στο νοσοκομείο συνθέτουν το σκηνικό που στήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη. Οι εμπρηστικές ενέργειες είχαν κοινό παρονομαστή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο συντονισμένου σχεδίου.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν διαδοχικά σε Πυλαία, Τούμπα και Χαριλάου, με δράστες να τοποθετούν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς, τον πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και την πολιτεύτρια Α' Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα.

Δραματικές στιγμές στο Χαριλάου

Το πιο σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στη Χαριλάου περίπου στις 04:35 τα ξημερώματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας και επεκτάθηκε γρήγορα σε οχήματα και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τις φλόγες, ενώ η μητέρα της τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ο πατέρας της, καθώς και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τους πυκνούς καπνούς.

Οι ζημιές κρίνονται ιδιαίτερα εκτεταμένες, καθώς δύο αυτοκίνητα καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό, ενώ φθορές υπέστησαν και δίκυκλα που βρίσκονταν στο σημείο.

Διαδοχικά χτυπήματα σε Τούμπα και Πυλαία

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στην περιοχή της Τούμπας, άγνωστοι είχαν τοποθετήσει γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης. Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στην είσοδο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η πρώτη χρονικά επίθεση είχε σημειωθεί στην Πυλαία περίπου στις 04:18. Εκεί πυροδοτήθηκε αυτοσχέδιος μηχανισμός σε πολυκατοικία που συνδέεται με τον Ζήση Ιωακείμοβιτς. Παρότι η έκρηξη προκάλεσε αναστάτωση στους ενοίκους, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.

Το στοιχείο που προβληματίζει ιδιαίτερα τους ερευνητές είναι ότι τα τρία περιστατικά εκδηλώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των είκοσι λεπτών και είχαν παρόμοια μεθοδολογία δράσης, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια οργανωμένης και συντονισμένης επίθεσης.

Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, αναζητούν μαρτυρίες και εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών και να εξακριβώσουν αν οι τρεις επιθέσεις αποτελούν μέρος ενιαίου σχεδίου με πολιτική στόχευση.

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