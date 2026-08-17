Ιός του Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές της Αττικής με τα περισσότερα κρούσματα – Τα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζουμε

Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξαπλώνεται στην Ελλάδα, με την Αττική να συγκεντρώνει το 70% των κρουσμάτων και εννιά θανάτους να έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται φέτος στην Ελλάδα, με την Αττική να συγκεντρώνει περίπου το 70% των περιστατικών. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, κρούσματα έχουν εντοπιστεί μεταξύ άλλων στα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, την Παλλήνη, την Αγία Παρασκευή, αλλά και στις περιοχές της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εννιά θάνατοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο σύνολο των θανάτων που καταγράφηκαν καθ’ όλη την περσινή περίοδο. Η μετάδοση του ιού αναμένεται να συνεχιστεί μέσω των κουνουπιών έως και το τέλος Οκτωβρίου, γεγονός που καθιστά σημαντική τη λήψη μέτρων προστασίας από τα τσιμπήματα.

Ποιοι εμφανίζουν συμπτώματα

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται από τον ιό δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Περίπου το 80% των μολυσμένων παραμένει ασυμπτωματικό, ενώ περίπου το 20% εμφανίζει ήπια συμπτώματα.

Σε μικρό ποσοστό των ασθενών, περίπου 1 στους 100 έως 150, μπορεί να αναπτυχθεί σοβαρή μορφή της νόσου, όπως μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν έντονος πονοκέφαλος, υψηλός πυρετός και νευρολογικά συμπτώματα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν παρουσιαστούν σύγχυση, λήθαργος, αδυναμία στα άκρα ή σπασμοί, καθώς απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Τα συμπτώματα μετά το τσίμπημα

Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, συνήθως ξεκινούν μέσα σε λίγες ημέρες από το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν έως και δύο εβδομάδες.

Τα συχνότερα συμπτώματα είναι:

Πυρετός

Πονοκέφαλος

Πόνοι στο σώμα

Πόνος στις αρθρώσεις

Κόπωση

Έμετος ή διάρροια

Εξάνθημα

Οι περισσότεροι ασθενείς με ήπια νόσο αναρρώνουν πλήρως, ωστόσο, η κόπωση και η αδυναμία μπορεί να επιμείνουν για αρκετές εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ειδικό αντιικό φάρμακο ή εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, ενώ οι ασθενείς με σοβαρή νόσο μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία, ακόμη και σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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