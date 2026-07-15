Μάρω Κοντού: Η «ερυθρόλευκη» ηθοποιός και ο ιστορικός διάλογος με τον Σάββα Θεοδωρίδη

Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, φέρνοντας στο φως μία ιστορία που φανερώνει την πιστή της αγάπη για τον Ολυμπιακό.

Θλίψη στον κόσμο του ελληνικού πολιτισμού σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, μίας από τις πιο εμβληματικές και αγαπητές ηθοποιούς του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Πέρα από το τεράστιο καλλιτεχνικό της αποτύπωμα, η σπουδαία ηθοποιός ήταν γνωστή και για τα έντονα οπαδικά της αισθήματα, καθώς υπήρξε μια περήφανη και πιστή φίλη του Ολυμπιακού.

Ο αγαπημένος της, Σάββας Θεοδωρίδης

Η αγαπημένη ηθοποιός απέκτησε τα ερυθρόλευκα αισθήματά της από τον πατέρα της, ο οποίος ήταν φανατικός υποστηρικτής της ομάδας του Πειραιά. Το καλοκαίρι του 1961, η εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ» ζήτησε από τα μεγάλα αστέρια της εποχής να επιλέξουν τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή.

Η Μάρω Κοντού διάλεξε χωρίς δεύτερη σκέψη τον θρυλικό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Σάββα Θεοδωρίδη, με τον οποίο είχε έναν απολαυστικό διάλογο, γεμάτο παράπονο, καθώς εκείνη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα αφήνοντας δεύτερο τον Ολυμπιακό.

Ο απολαυστικός διάλογος Κοντού-Θεοδωρίδη: «Θέλατε ξύλο όλοι σας»

Μάρω Κοντού: «Λοιπόν Σάββα, είμαι θυμωμένη μαζί σας»

Σάββας Θεοδωρίδης: «Θυμωμένη; Και γιατί;»

Μάρω Κοντού: «Γιατί εφέτος μας τα κάνατε μούσκεμα. Επιτρέπεται ο Παναθηναϊκός να μας ξεφύγει τόσο πολύ μπροστά;»

Σάββας Θεοδωρίδης: «Ε, τι να γίνει. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο»

Μάρω Κοντού: «Το ποδόσφαιρο… Μα, το ποδόσφαιρο εσείς δεν το δημιουργείτε μωρέ Σάββα;»

Σάββας Θεοδωρίδης: «Ε, κι έπειτα;»

Μάρω Κοντού: «Θέλω να πω ότι εφέτος θέλατε ξύλο όλοι σας»

Σάββας Θεοδωρίδης: «Δεν σε πειράζει που θα μάθει ο κόσμος ότι συμπαθείς τον Ολυμπιακό;»

Μάρω Κοντού: «Ούτε που το σκέφτομαι»

Σάββας Θεοδωρίδης: «Κι όμως, ίσως για τη δουλειά σου δεν πρέπει να εκδηλώνεσαι»;»

Μάρω Κοντού: «Δεν νομίζω Σάββα ότι έχεις δίκιο»

Σάββας Θεοδωρίδης: «Γιατί;»

Μάρω Κοντού: «Γιατί ο άνθρωπος όταν πιστεύει σε κάτι, δεν πρέπει να φοβάται να το ομολογήσει»

Σάββας Θεοδωρίδης: «Κι εσύ δηλαδή δεν φοβάσαι καθόλου;»

Μάρω Κοντού: «Όχι μόνο δεν φοβάμαι, αλλά όπως βλέπεις φέρω μαζί μου και την Ολυμπιακή… ταυτότητα»

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