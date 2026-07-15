Μάρω Κοντού: Η «ερυθρόλευκη» ηθοποιός και ο ιστορικός διάλογος με τον Σάββα Θεοδωρίδη
Θλίψη στον κόσμο του ελληνικού πολιτισμού σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, μίας από τις πιο εμβληματικές και αγαπητές ηθοποιούς του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
Πέρα από το τεράστιο καλλιτεχνικό της αποτύπωμα, η σπουδαία ηθοποιός ήταν γνωστή και για τα έντονα οπαδικά της αισθήματα, καθώς υπήρξε μια περήφανη και πιστή φίλη του Ολυμπιακού.
Ο αγαπημένος της, Σάββας Θεοδωρίδης
Η αγαπημένη ηθοποιός απέκτησε τα ερυθρόλευκα αισθήματά της από τον πατέρα της, ο οποίος ήταν φανατικός υποστηρικτής της ομάδας του Πειραιά. Το καλοκαίρι του 1961, η εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ» ζήτησε από τα μεγάλα αστέρια της εποχής να επιλέξουν τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή.
Η Μάρω Κοντού διάλεξε χωρίς δεύτερη σκέψη τον θρυλικό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Σάββα Θεοδωρίδη, με τον οποίο είχε έναν απολαυστικό διάλογο, γεμάτο παράπονο, καθώς εκείνη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα αφήνοντας δεύτερο τον Ολυμπιακό.
Ο απολαυστικός διάλογος Κοντού-Θεοδωρίδη: «Θέλατε ξύλο όλοι σας»
Μάρω Κοντού: «Λοιπόν Σάββα, είμαι θυμωμένη μαζί σας»
Σάββας Θεοδωρίδης: «Θυμωμένη; Και γιατί;»
Μάρω Κοντού: «Γιατί εφέτος μας τα κάνατε μούσκεμα. Επιτρέπεται ο Παναθηναϊκός να μας ξεφύγει τόσο πολύ μπροστά;»
Σάββας Θεοδωρίδης: «Ε, τι να γίνει. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο»
Μάρω Κοντού: «Το ποδόσφαιρο… Μα, το ποδόσφαιρο εσείς δεν το δημιουργείτε μωρέ Σάββα;»
Σάββας Θεοδωρίδης: «Ε, κι έπειτα;»
Μάρω Κοντού: «Θέλω να πω ότι εφέτος θέλατε ξύλο όλοι σας»
Σάββας Θεοδωρίδης: «Δεν σε πειράζει που θα μάθει ο κόσμος ότι συμπαθείς τον Ολυμπιακό;»
Μάρω Κοντού: «Ούτε που το σκέφτομαι»
Σάββας Θεοδωρίδης: «Κι όμως, ίσως για τη δουλειά σου δεν πρέπει να εκδηλώνεσαι»;»
Μάρω Κοντού: «Δεν νομίζω Σάββα ότι έχεις δίκιο»
Σάββας Θεοδωρίδης: «Γιατί;»
Μάρω Κοντού: «Γιατί ο άνθρωπος όταν πιστεύει σε κάτι, δεν πρέπει να φοβάται να το ομολογήσει»
Σάββας Θεοδωρίδης: «Κι εσύ δηλαδή δεν φοβάσαι καθόλου;»
Μάρω Κοντού: «Όχι μόνο δεν φοβάμαι, αλλά όπως βλέπεις φέρω μαζί μου και την Ολυμπιακή… ταυτότητα»
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