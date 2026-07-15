Όταν η Μάρω Κοντού εμφανίστηκε στο Cash or Trash: Το έργο τέχνης που δημιούργησε στα 90 της και πόσο αυτό πουλήθηκε

Η Μάρω Κοντού είχε εμφανιστεί στο Cash or Trash με έναν πίνακα που ζωγράφισε στα 90 της χρόνια. Το έργο εκτιμήθηκε στα 1.000 ευρώ και πουλήθηκε για 1.500 ευρώ, με τα έσοδα να διατίθενται σε φιλανθρωπικό σκοπό.

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, η Μάρω Κοντού χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό μία από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις της, συμμετέχοντας στην εκπομπή Cash or Trash του Star, η οποία προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Δέσποινα Μοιραράκη δεν έκρυψε την έκπληξή της όταν είδε τη σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου να περνά την πόρτα του πλατό, κρατώντας ένα έργο που είχε δημιουργήσει η ίδια.

Η Μάρω Κοντού αποκάλυψε ότι έναν χειμώνα, όταν δεν είχε θεατρικές υποχρεώσεις, αποφάσισε να αφιερωθεί στη μεγάλη της αγάπη, τη ζωγραφική. Έτσι φιλοτέχνησε έναν πίνακα με λάδι σε καμβά, διαστάσεων ενός μέτρου πλάτος και 80 εκατοστών ύψος, τοποθετημένο σε χρυσή κορνίζα και υπογεγραμμένο από την ίδια.

Αυτό που εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο ήταν πως το έργο δημιουργήθηκε όταν η σπουδαία ηθοποιός ήταν 90 ετών, αποδεικνύοντας πως η τέχνη δεν γνωρίζει ηλικία.

Ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, αποτίμησε την αξία του έργου στα 1.000 ευρώ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας το ενδιαφέρον των αγοραστών ανέβασε την τιμή και ο πίνακας τελικά πωλήθηκε έναντι 1.500 ευρώ.

Η ίδια η Μάρω Κοντού είχε αποκαλύψει ότι η συμμετοχή της στην εκπομπή είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα από την πώληση του έργου επρόκειτο να διατεθούν σε μια ομάδα γυναικών που στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η εμφάνισή της στο Cash or Trash έμεινε αξέχαστη, όχι μόνο γιατί παρουσίασε ένα προσωπικό έργο τέχνης, αλλά και γιατί ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, το ήθος, τη γενναιοδωρία και την αδιάκοπη διάθεσή της να προσφέρει στον συνάνθρωπο.