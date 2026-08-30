Το Guinness ανέδειξε το νεότερο «καλλιτέχνη» στον κόσμο: Είναι ακόμα μωρό και έχει την δική του έκθεση

Πόσο μικρός μπορεί να είναι ένας καλλιτέχνης; Σύμφωνα με το Guinness World Records, η απάντηση είναι… μωρό. Ένα παιδί που ζωγράφιζε με τη βοήθεια των γονιών του απέκτησε τον τίτλο του νεότερου καλλιτέχνη στον κόσμο.

Απίστευτο και όως αληθινό. Ένα μωρό που έπαιζε με μπογιές αναγνωρίστηκε από το Guinness World Records ως ο «νεότερος καλλιτέχνης στον κόσμο» και ετοιμάζεται να εκθέσει τα έργα του σε γκαλερί της Σουηδίας.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν οι γονείς του παρατήρησαν ότι το παιδί έδειχνε ενδιαφέρον για την κίνηση και τα χρώματα. Αρχικά, του έδιναν μια οθόνη LED για να παίζει με τα δάχτυλά του και, όταν κατάφερε να κάνει τη λεγόμενη «λαβή τσιμπίδας», ένα σημαντικό στάδιο της παιδικής ανάπτυξης, του έδωσαν πινέλα.

Οι γονείς αποφάσισαν στη συνέχεια να παρουσιάσουν τη δραστηριότητά του ως καλλιτεχνική δημιουργία, χρησιμοποιώντας το σύνθημα «ο νεότερος ζωγράφος στον κόσμο».

Από το παιχνίδι με τις μπογιές στη γκαλερί

Τον Οκτώβριο του 2024, το Guinness World Records επικύρωσε τον σχετικό τίτλο. Το κείμενο δεν διευκρινίζει λεπτομερώς τη διαδικασία με την οποία αξιολογήθηκε το ρεκόρ.

Η ιστορία κάνει τώρα ένα ακόμη βήμα, καθώς η MIVA Fine Art Gallery στο Μάλμε της Σουηδίας θα φιλοξενήσει από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου την έκθεση Art: My First Language (Τέχνη: Η πρώτη μου γλώσσα), παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του παιδιού.

Έτσι, ένα παιχνίδι με μπογιές κατέληξε σε έναν τίτλο Guinness και, τελικά, σε μια πραγματική έκθεση τέχνης.

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