Πέθανε η Μάρω Κοντού σε ηλικία 92 ετών

Η Μάρω Κοντού δεν είναι πια μαζί μας αφήνοντας πίσω μια τεράστια καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Πέθανε η Μάρω Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο αγαπητές ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε περισσότερες από έξι δεκαετίες. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τη λάτρεψε μέσα από τις ερμηνείες της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», δίνοντας ακόμη μία δύσκολη μάχη με την υγεία της. Είχε προηγηθεί πολύμηνη περιπέτεια, καθώς είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο «Αττικόν», στις καρδιολογικές και πνευμονολογικές κλινικές, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η γυναίκα που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο

Η Μάρω Κοντού, κατά κόσμον Μαριάνθη Κοντού, γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στην Αθήνα και υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Με καριέρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, συμμετείχε σε δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές, ενώ οι νεότερες γενιές τη γνώρισαν και μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Εκτός από την υποκριτική, ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και είχε ενεργό παρουσία στα κοινά, υπηρετώντας κατά καιρούς ως δημοτική σύμβουλος και βουλευτής, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα τόσο στον πολιτισμό όσο και στη δημόσια ζωή της χώρας.

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