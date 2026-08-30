Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καθαρισμού Τζαμιών: Οι σκληροί κανόνες, οι ποινές και το ακατάρριπτο ρεκόρ (vid)

Κάθε χρόνο, καθαριστές τζαμιών από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στο Λονδίνο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Καθαρισμού Παραθύρων!

«Αυτό που κάνω εγώ, δεν μπορούν να το κάνουν άνθρωποι με τα μισά μου χρόνια», δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ο 71χρονος Terry Burrows, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Καθαρισμού Παραθύρων στο Λονδίνο. «Δεν πρόκειται απλώς για μια καθημερινή ασχολία, προπονείσαι σκληρά για να το πετύχεις!».

Ο Burrows, ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καθαρισμού Παραθύρων, θεωρείται δίκαια ο «Γιουσέιν Μπολτ» του κλάδου. Το 2009 πέτυχε ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ, καθαρίζοντας στην εντέλεια τρία παράθυρα διαστάσεων 1,14x1,14 μέτρων μέσα σε μόλις 9,14 δευτερόλεπτα, επίτευγμα που δεν έχει καταφέρει κανείς να ισοφαρίσει ή να καταρρίψει μέχρι σήμερα.

Οι κανόνες του πρωταθλήματος και οι αυστηρές ποινές

Οι κανονισμοί στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι απολύτως συγκεκριμένοι. Στους διαγωνιζόμενους παρέχεται ένας στάνταρ υαλοκαθαριστής (μάκτρο) 30 εκατοστών με σταθερή λαβή, μια ειδική βάση πλύσης 35 εκατοστών με το κάλυμμα της, ένας κουβάς με νερό, ειδικό απορρυπαντικό τζαμιών και ένα πανί καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αυτά τα εργαλεία, καλούνται να καθαρίσουν τα τρία παράθυρα όσο πιο γρήγορα και σχολαστικά γίνεται.

Υπό το άγρυπνο βλέμμα τριών κριτών, οι αγωνιζόμενοι σχεδιάζουν με τα χέρια τους κινήσεις σε σχήμα «S», οδηγώντας το μάκτρο πάνω στο γυαλί και σκουπίζοντας στη συνέχεια με το πανί για να μην αφήσουν το παραμικρό αποτύπωμα. Μόλις ολοκληρώσουν τη διαδικασία, πρέπει να φωνάξουν δυνατά «Stop!» για να σταματήσει το χρονόμετρο.

Η ταχύτητα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διοργάνωση, όμως η καθαριότητα είναι αυτή που χαρίζει τη νίκη. Κάθε θαμπάδα, σταγόνα ή γραμμή που εντοπίζεται στα τρία παράθυρα επιφέρει ποινή 0,5 δευτερολέπτου, ενώ τα πιο έντονα σημάδια τιμωρούνται με ποινή 1 δευτερολέπτου. Οι τρεις κριτές είναι εκπαιδευμένοι να εντοπίζουν ακόμα και την πιο μικρή ατέλεια, με αποτέλεσμα κάθε λάθος να στοιχίζει ακριβά.

Ο μεγάλος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καθαρισμού Παραθύρων αμείβεται με χρηματικό έπαθλο περίπου 1.350 δολαρίων, αν και το πραγματικό βραβείο για τους συμμετέχοντες είναι η αναγνώριση και το «δικαίωματα καυχήματος» ανάμεσα στους συναδέλφους τους στον χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού.

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