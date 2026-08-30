Αστυνομικό ανθρωποκυνηγητό στη Τζόρτζια: Έψαχναν άνδρα επειδή πήρε 30 δολάρια που βρήκε πεταμένα στο πάτωμα

Συναγερμός προκλήθηκε στις Αρχές της Τζόρτζια όταν άνδρας βρήκε 30 δολάρια στο πάτωμα ενός καταστήματος και τα έβαλε στην τσέπη του.

Μια ασυνήθιστη υπόθεση αστυνομικής υπερβολής εκτυλίχθηκε στην πολιτεία της Τζόρτζια των ΗΠΑ, με τις τοπικές Αρχές να στήνουν ολόκληρη επιχείρηση για ένα ευτελές χρηματικό ποσό.

Ο «δράστης» της υπόθεσης έκανε τα ψώνια του σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Walmart, όταν παρατήρησε πεταμένα στο πάτωμα 30 δολάρια. Αντί να αναζητήσει κάποιον αρμόδιο υπάλληλο ή να απευθυνθεί στην ασφάλεια του πολυκαταστήματος, μάζεψε τα χαρτονομίσματα, τα έβαλε στην τσέπη του και αποχώρησε κανονικά.

Τεράστια κινητοποίηση για... 30 δολάρια

Η κίνησή του αυτή ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει μια απίστευτη περιπέτεια. Η αστυνομία της περιοχής εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ένα άτομο έχασε 30 δολάρια ενώ έκανε τα ψώνια του. Το συγκεκριμένο άτομο πήρε τα χρήματα από το έδαφος και δεν τα παρέδωσε στους υπαλλήλους».

Θέλοντας να φτάσουν στα ίχνη του, οι αστυνομικοί έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του από τις κάμερες ασφαλείας, ζητώντας από τους πολίτες να συνδράμουν στον εντοπισμό του.

Ανελέητο τρολάρισμα στα social media: «Σκεφτείτε με τι επιλέγει να ασχοληθεί η αστυνομία...»

Όπως ήταν φυσικό, η στάση των Αρχών προκάλεσε κύμα ειρωνικών σχολίων και ανελέητο τρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να καυτηριάζουν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε το συμβάν. «Τι έπρεπε να κάνει, να φωνάξει δυνατά "σε ποιον ανήκουν αυτά τα 30 δολάρια"; Θα γύριζαν όλοι στο κατάστημα να πουν "σε μένα"», σχολίασε καυστικά ένας χρήστης. Ένας άλλος προσέθεσε με δόση χιούμορ: «Σκεφτείτε τι μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Τζόρτζια και με τι επιλέγει να ασχολείται η αστυνομία».

Για την ιστορία, η κινητοποίηση των Αρχών απέδωσε... καρπούς, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε τελικά από την αστυνομία και επέστρεψε το ποσό των 30 δολαρίων στον νόμιμο κάτοχό του.

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