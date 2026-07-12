18χρονος ζήτησε μια τελευταία αγκαλιά από την οικογένειά του πριν από τα ισόβια – Ο δικαστής είπε «όχι»

Συγγνώμη προς την οικογένεια του θύματος ζήτησε ο 18χρονος, χωρίς όμως να αποφύγει τα ισόβια.

Η αίθουσα του δικαστηρίου στη Φλόριντα βυθίστηκε στη σιωπή όταν ένας 18χρονος, λίγα δευτερόλεπτα πριν οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης, ζήτησε να αγκαλιάσει για τελευταία φορά την οικογένειά του. Το αίτημά του, ωστόσο, απορρίφθηκε από τον δικαστή.

Ο Τόμας Στάιν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για φόνο πρώτου βαθμού, που συνδέεται με τον θανάσιμο πυροβολισμό της 15χρονης Κέιλα Ρίνκον-Μίλερ τον Μάρτιο του 2024 στο Κέιπ Κόραλ της Φλόριντα. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν ακόμη 45 χρόνια φυλάκισης για τρεις απόπειρες ένοπλης ληστείας, ποινές που θα εκτιθούν διαδοχικά.

Η τελευταία παράκληση πριν από τη φυλακή

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η 15χρονη περπατούσε μαζί με φίλους της προς έναν κινηματογράφο όταν η παρέα τους έγινε στόχος ληστείας από δύο νεαρούς. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκε πυροβολισμός, με αποτέλεσμα η ανήλικη να χάσει τη ζωή της.

Ο Στάιν παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στο σημείο και ότι οδηγούσε το αυτοκίνητο διαφυγής, υποστηρίζοντας όμως πως δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε. Όπως είπε, πίστευε ότι θα διέπρατταν μόνο κλοπές από σταθμευμένα οχήματα και όχι ένοπλη ληστεία.

Κατά την απολογία του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, αναφέροντας ότι μετανιώνει βαθιά για τις αποφάσεις που πήρε εκείνο το βράδυ και για τον πόνο που προκάλεσε. «Ξέρω ότι μια συγγνώμη δεν μπορεί να αλλάξει όσα έγιναν, όμως θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τις πράξεις μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Λίγο πριν αποχωρήσει από την αίθουσα, εμφανώς συγκινημένος, απευθύνθηκε στον δικαστή ζητώντας να του επιτραπεί να αγκαλιάσει την οικογένειά του. Ο δικαστής Νικ Τόμπσον αρνήθηκε το αίτημα, επιτρέποντάς του μόνο να τους αποχαιρετήσει λεκτικά, χωρίς καμία σωματική επαφή.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η κατάθεση στενής φίλης της 15χρονης, η οποία περιέγραψε το κενό που άφησε ο θάνατός της στη ζωή των αγαπημένων της ανθρώπων, υπογραμμίζοντας ότι η απώλεια εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητά τους περισσότερο από δύο χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό.

REQUEST DENIED: A tearful Thomas Stein pleaded with the judge for permission to hug his family one last time before being taken into custody during a dramatic sentencing hearing.



Stein, who apologized for his involvement in the tragic death of 15-year-old Kayla Rincon-Miller,… pic.twitter.com/uVgY2UyvXb — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) July 10, 2026

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