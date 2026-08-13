Τουρκία: Νέο βίντεο από τη συντριβή F-16 στη Γιάλοβα – Στο νοσοκομείο ο πιλότος

Ο Τούρκος πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το μαχητικό με το εκτινασσόμενο κάθισμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Νέο βίντεο καταγράφει τη στιγμή που το τουρκικό F-16 συντρίβεται στη Γιάλοβα, στη νοτιοανατολική ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Στα πλάνα, το μαχητικό φαίνεται να κατευθύνεται προς το έδαφος και να συντρίβεται σε δασική περιοχή, ενώ αμέσως μετά την πρόσκρουση, στο σημείο ξεσπούν φλόγες.

Το F-16 συνετρίβη στις 12 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο πλαίσιο των πτήσεων επιλογής σπουδαστών του Air War College 2026.

Ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος

Ο χειριστής, ταγματάρχης E.T., κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος ενεργοποιώντας το εκτινασσόμενο κάθισμα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα ενημέρωσης, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του.

Yalova'da eğitim uçuşu sırasında F16 uçağının kaza kırıma uğradığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı pic.twitter.com/2Av2pgcIDv — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) August 13, 2026

Ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων θα εξετάσει τα δεδομένα της πτήσης και τα συντρίμμια του αεροσκάφους, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής. Η έρευνα πραγματοποιείται κατόπιν εντολής δύο εισαγγελέων και αναμένεται να οδηγήσει στη σύνταξη πορίσματος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβη το F-16. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου έξι μήνες μετά τη συντριβή ακόμη ενός τουρκικού F-16 στο Μπαλικεσίρ, η οποία είχε προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση και τη διαθεσιμότητα του τουρκικού στόλου μαχητικών.

✈️ Yalova’daki kaza-kırım sırasında fırlatma sistemiyle uçaktan ayrılan pilot Kurmay Yarbay E.T.’nin hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.



🚨 Olayla ilgili inceleme ve bilirkişi kaza-kırım ekibinin rapor hazırlaması için gerekli talimatların… https://t.co/O5d0wNCn9b pic.twitter.com/hquFvWPy7D — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) August 13, 2026

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