Τουρκία: Νέο βίντεο από τη συντριβή F-16 στη Γιάλοβα – Στο νοσοκομείο ο πιλότος

Επιμέλεια:  Κωνσταντίνα Βεργώνη
Τουρκία: Νέο βίντεο από τη συντριβή F-16 στη Γιάλοβα – Στο νοσοκομείο ο πιλότος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Τούρκος πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το μαχητικό με το εκτινασσόμενο κάθισμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Νέο βίντεο καταγράφει τη στιγμή που το τουρκικό F-16 συντρίβεται στη Γιάλοβα, στη νοτιοανατολική ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Στα πλάνα, το μαχητικό φαίνεται να κατευθύνεται προς το έδαφος και να συντρίβεται σε δασική περιοχή, ενώ αμέσως μετά την πρόσκρουση, στο σημείο ξεσπούν φλόγες.

Το F-16 συνετρίβη στις 12 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο πλαίσιο των πτήσεων επιλογής σπουδαστών του Air War College 2026.

Ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος

Ο χειριστής, ταγματάρχης E.T., κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος ενεργοποιώντας το εκτινασσόμενο κάθισμα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα ενημέρωσης, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του.

 

Ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων θα εξετάσει τα δεδομένα της πτήσης και τα συντρίμμια του αεροσκάφους, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής. Η έρευνα πραγματοποιείται κατόπιν εντολής δύο εισαγγελέων και αναμένεται να οδηγήσει στη σύνταξη πορίσματος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβη το F-16. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου έξι μήνες μετά τη συντριβή ακόμη ενός τουρκικού F-16 στο Μπαλικεσίρ, η οποία είχε προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση και τη διαθεσιμότητα του τουρκικού στόλου μαχητικών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ

Φόρτωση BOLM...
 