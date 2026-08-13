Θεσσαλονίκη: Με 2.557 επιβάτες το Celebrity Infinity – Εκδρομές σε Βεργίνα, Πέλλα και Μετέωρα

Το Celebrity Infinity έφτασε στη Θεσσαλονίκη με 2.557 επιβάτες, οι οποίοι θα επισκεφθούν αξιοθέατα της πόλης και δημοφιλείς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας.

Το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity έφτασε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 8ήμερης κρουαζιέρας σε ελληνικούς προορισμούς και τα τουρκικά παράλια.

Το πλοίο αναμένεται να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, μεταφέροντας 2.557 επιβάτες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται 725 Αμερικανοί, 354 Βρετανοί, 248 Καναδοί, 597 Ισπανοί και 173 Πορτογάλοι.

City tours και εκδρομές σε Βεργίνα και Μετέωρα

Κατά την παραμονή τους στην πόλη, οι επιβάτες μπορούν να συμμετάσχουν σε οργανωμένα city tours με στάσεις στον Λευκό Πύργο, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Άνω Πόλη και τα Κάστρα, καθώς και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί ημερήσιες εκδρομές στη Βεργίνα, στη Βεργίνα σε συνδυασμό με την Πέλλα, στον Δίον, αλλά και στα Μετέωρα. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού, η ζήτηση για τις εκδρομές είναι χαμηλότερη σε σχέση με άλλες περιόδους. Συνολικά, 11 λεωφορεία θα μεταφέρουν επιβάτες στις προγραμματισμένες εκδρομές, με τα επτά να κατευθύνονται εκτός Θεσσαλονίκης.

Το Celebrity Infinity αναχώρησε στις 8 Αυγούστου από τον Πειραιά και στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Σαντορίνη, τη Ρόδο και το Κουσάντασι. Χθες, 12 Αυγούστου, βρέθηκε στη Μύκονο και σήμερα έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Μετά την αναχώρησή του στις 9 το βράδυ, θα κατευθυνθεί προς τον Πειραιά, όπου αναμένεται να καταπλεύσει το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 5 το πρωί. Η επόμενη άφιξη του Celebrity Infinity στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 20 Αυγούστου.

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