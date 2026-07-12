«Πλήρωσα 850 ευρώ για την ομπρέλα, θα φάω ό,τι θέλω»: Χαμός στις παραλίες της Ιταλίας για τα σπιτικά σάντουιτς

Η απαγόρευση του φαγητού από το σπίτι σε ορισμένα beach clubs έχει προκαλέσει αντιδράσεις από λουόμενους, επιχειρηματίες και πολιτικούς.

Ένα πρόσφατο μεσημέρι σε μια οργανωμένη παραλία της Απουλίας στην Ιταλία, μια μητέρα έβγαλε από την τσάντα της μερικά σπιτικά σάντουιτς για να ταΐσει τα δύο παιδιά της. Ήξερε, όμως, ότι το beach club δεν επέτρεπε φαγητό από το σπίτι. Έτσι, ζήτησε από τον γιο της να πάει πιο κοντά στη θάλασσα και να φάει μακριά από τα βλέμματα των υπαλλήλων.

Το σχέδιο δεν πέτυχε. Το παιδί έγινε αντιληπτό και οι υπεύθυνοι της παραλίας υπενθύμισαν στη μητέρα ότι ο συγκεκριμένος χώρος απαγορεύει την κατανάλωση φαγητού που δεν έχει αγοραστεί από τις εγκαταστάσεις. Το περιστατικό μπορεί να κράτησε λίγα λεπτά, όμως ήταν αρκετό για να προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση σε ολόκληρη την Ιταλία.

Το σάντουιτς που δίχασε μια χώρα

Όπως αναφέρει σε εκτενές ρεπορτάζ του ο Guardian, το περιστατικό σημειώθηκε στη Βιέστε, στην περιοχή του Γκαργκάνο, και έγινε ευρέως γνωστό όταν δημοσιογράφος της Corriere della Sera, ο οποίος βρισκόταν στην ίδια παραλία, περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπάρχει εθνικός νόμος στην Ιταλία που να απαγορεύει στους λουόμενους να φέρνουν το δικό τους φαγητό στις οργανωμένες παραλίες. Ωστόσο, αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις θέτουν δικούς τους κανονισμούς, ζητώντας από τους πελάτες να καταναλώνουν αποκλειστικά προϊόντα από τα εστιατόρια και τα μπαρ τους. Το αυτό, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, συμβαίνει και στα μέρη μας...

Η ιστορία αυτή, λοιπόν, άνοιξε έναν ευρύτερο διάλογο για το ολοένα αυξανόμενο κόστος των διακοπών. Σύμφωνα με στοιχεία καταναλωτικών οργανώσεων, η ενοικίαση δύο ξαπλωστρών και μιας ομπρέλας στην Ιταλία είναι φέτος ακριβότερη κατά μέσο όρο κατά 6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι αυξήσεις φτάνουν ακόμη και το 16%.

Πολλοί λουόμενοι υποστηρίζουν ότι, αφού έχουν ήδη πληρώσει ακριβά για την παραμονή τους στην παραλία, δεν μπορούν να υποχρεωθούν να ξοδεύουν καθημερινά δεκάδες ευρώ και για γεύμα. Μία από αυτούς, η Μπεατρίς Μπόρντο, η οποία έχει πληρώσει 850 ευρώ για ολόκληρη τη θερινή περίοδο σε ιδιωτικό beach club, δήλωσε ότι αγοράζει καφέδες, παγωτά και αναψυκτικά από το κατάστημα, αλλά θεωρεί υπερβολικό να της επιβάλλεται να τρώει κάθε μέρα στο εστιατόριο. «Έχω πληρώσει για την ομπρέλα μου. Εκείνοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στο κατάστημά τους, αλλά κάτω από την ομπρέλα μου θα κάνω ό,τι θέλω εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια άποψη εξέφρασε και η Μόιρα Μακαρίνι, η οποία βρέθηκε στην παραλία μαζί με τον μικρό γιο της και τη μητέρα της. Η οικογένεια είχε ετοιμάσει από το σπίτι πανέ κοτολέτες, σαλάτα, φρούτα και γιαούρτι. «Γίνεται υπερβολικό όταν, εκτός από την ομπρέλα και τις ξαπλώστρες, πρέπει να πληρώνεις κάθε μέρα και το εστιατόριο», είπε, προσθέτοντας ότι το σπιτικό φαγητό είναι και πιο ευχάριστο.

Η μητέρα της, Ελιζαμπέτα, που κατάγεται από τη Σικελία, σημείωσε ότι η εικόνα στις ιταλικές παραλίες έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία χρόνια. «Παλιά αυτή η παραλία ήταν γεμάτη κόσμο. Σήμερα οι άνθρωποι έρχονται λιγότερο και μένουν για μικρότερο διάστημα, γιατί το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πολύ», ανέφερε.

Τι λένε οι επιχειρηματίες

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι η συζήτηση δεν αφορά απλώς ένα σάντουιτς. Η Ρακέλε Τζιάμπι, που διαχειρίζεται μαζί με τον αδελφό και τον σύζυγό της το beach club Il Tirreno, εξήγησε ότι στη δική τους επιχείρηση δεν απαγορεύονται τα γεύματα από το σπίτι. Όπως είπε, το πρόβλημα δημιουργείται όταν κάποιοι φέρνουν ολόκληρα γεύματα ή φαγητό σε συσκευασίες που στη συνέχεια αφήνουν πίσω τους, επιβαρύνοντας την καθαριότητα του χώρου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πολλοί θεωρούν λανθασμένα πως οι παραχωρησιούχοι αποκομίζουν τεράστια κέρδη, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν μόλις λίγους μήνες τον χρόνο, ενώ τα έξοδα και οι φορολογικές υποχρεώσεις παραμένουν υψηλά.

Υπάρχουν, πάντως, και επιχειρήσεις που επιχειρούν να βρουν μια μέση λύση. Το γειτονικό beach club Il Gabbiano προσφέρει οικονομικά πακέτα γεύματος (packed lunch), τα οποία οι πελάτες μπορούν να καταναλώσουν είτε στον χώρο του μπαρ είτε κάτω από την ομπρέλα τους. Μία λουόμενη ανέφερε ότι πλήρωσε μόλις 9 ευρώ για ένα ριζότο με θαλασσινά και ένα μπουκάλι νερό, χαρακτηρίζοντας την επιλογή ιδιαίτερα συμφέρουσα.

Την ίδια στιγμή, το κίνημα Mare Libero, που εδώ και χρόνια διεκδικεί περισσότερες ελεύθερες και καλύτερα οργανωμένες δημόσιες παραλίες στην Ιταλία, υποστηρίζει ότι εκεί βρίσκεται η ουσία του προβλήματος. Όπως σχολίασε και η Μπεατρίς Μπόρντο, δείχνοντας την ελεύθερη παραλία δίπλα στο beach club, «δεν συντηρείται σωστά και δεν προσφέρει βασικές υπηρεσίες». Για πολλούς Ιταλούς, λοιπόν, το δίλημμα δεν είναι μόνο αν θα φέρουν σάντουιτς από το σπίτι, αλλά και το ότι συχνά δεν έχουν μια πραγματικά ποιοτική δημόσια εναλλακτική.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι και στην τοπική πολιτική σκηνή. Ο πρόεδρος της περιφέρειας Απουλίας, Αντόνιο Ντεκάρο, πήρε δημόσια θέση, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει σε έναν πολίτη να καταναλώσει στην παραλία το φαγητό που έχει φέρει από το σπίτι του. «Η θάλασσα είναι κοινό αγαθό και δεν πρέπει να μετατραπεί σε πολυτέλεια», ανέφερε, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις σε μια διαμάχη που ξεκίνησε από ένα... απλό σάντουιτς.

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