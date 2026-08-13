Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κ. Μητσοτάκη και η πρόσκληση να ευλογήσει τον γάμο του γιου του

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κ. Μητσοτάκη είχε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τα περαστικά του ατυχήματος, αποκαλύπτοντας πρόσκληση να τελέσει τον γάμο του γιου του.

Μια ιδιαίτερη και προσωπική αποκάλυψη έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αναφερόμενος στη θερμή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Πατριάρχης επικοινώνησε με τον κ. Μητσοτάκη προκειμένου να του εκφράσει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση, μετά το ατύχημα που είχε ο Πρωθυπουργός με το ποδήλατό του. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή παράκληση: ζήτησε από τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, εφόσον το πρόγραμμά του το επιτρέπει, να παντρέψει τον γιο του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκκαρη, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί εντός του Σεπτεμβρίου του 2027.

Στην Ίμβρο για τα 65 χρόνια Ιερωσύνης



Η αποκάλυψη της τηλεφωνικής επαφής έγινε στο πλαίσιο της παρουσίας του Πατριάρχη στη γενέτειρά του, την Ίμβρο, όπου τιμάται με λαμπρότητα η συμπλήρωση 65 ετών από την είσοδό του στην Ιερωσύνη. Στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, τον ίδιο χώρο όπου στις 13 Αυγούστου 1961 ο νεαρός τότε Δημήτριος Αρχοντώνης χειροτονήθηκε διάκονος, τελείται Πατριαρχικό Συλλείτουργο. Στις εκδηλώσεις και τη Θεία Λειτουργία συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας, μεταξύ των οποίων:

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρος Β΄

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Ιωάννης

Πλήθος Μητροπολιτών της Ορθόδοξης Εκκλησίας (όπως οι Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, Γουινέας Γεώργιος, Φιλαδελφείας Μελίτων και Μύρων Χρυσόστομος).

Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας, της πνευματικής καθοδήγησης και της διατήρησης της ορθόδοξης κληρονομιάς, εν μέσω θερμών εκδηλώσεων από πιστούς που ταξίδεψαν στην Ίμβρο για να τιμήσουν την ιστορική αυτή επέτειο.

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