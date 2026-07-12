6.500 φορτηγά έριξαν 70.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος σε 72 ώρες και μπήκαν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness

Ένα τεράστιο οικιστικό έργο στο Ριάντ κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με 72 ώρες συνεχούς σκυροδέτησης και 70.000 κυβικά μέτρα μπετόν.

Η εικόνα θυμίζει περισσότερο στρατιωτική επιχείρηση παρά εργοτάξιο. Χιλιάδες εργαζόμενοι, χιλιάδες φορτηγά και δεκάδες αντλίες σκυροδέματος δούλευαν ασταμάτητα επί τρία ολόκληρα 24ωρα, με έναν και μόνο στόχο: να μη διακοπεί ούτε για ένα λεπτό η ροή του σκυροδέματος.

Το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για να γράψει ιστορία. Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συνεχόμενη σκυροδέτηση που έχει γίνει ποτέ, με περίπου 70.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος να πέφτουν μέσα σε μόλις 72 ώρες, εξασφαλίζοντας στο έργο μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness.

Μια επιχείρηση ακριβείας χωρίς περιθώριο λάθους

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Kaheel Project, ένα μεγάλο οικιστικό συγκρότημα στην περιοχή Al Sedra του Ριάντ, το οποίο αναπτύσσει η Mohammed Al-Habib Real Estate Co.

Για να ολοκληρωθεί το έργο χρειάστηκε ένας πρωτοφανής συντονισμός. Περισσότεροι από 9.000 εργαζόμενοι, 6.500 φορτηγά, 87 αντλίες σκυροδέματος και περίπου 13.000 δρομολόγια από μπετονιέρες συμμετείχαν στην επιχείρηση, ενώ όλες οι παραδόσεις οργανώθηκαν μέσω ενός μόνο σημείου εισόδου στο εργοτάξιο, ώστε να διατηρηθεί αδιάκοπη η ροή του υλικού.

Το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ήταν περίπου 32.000 κυβικά μέτρα, γεγονός που σημαίνει ότι το νέο επίτευγμα το ξεπέρασε με διαφορά μεγαλύτερη του διπλασίου.

Γιατί οι 72 ώρες ήταν τόσο δύσκολες

Σε έργα αυτού του μεγέθους, το σκυρόδεμα δεν αρκεί απλώς να φτάσει στο εργοτάξιο. Πρέπει να παραδοθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία και ρευστότητα και να αντλείται χωρίς καμία διακοπή.

Ακόμη και μια μικρή καθυστέρηση θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις ενώσεις του σκυροδέματος, στην ωρίμανση του υλικού και τελικά στη στατική επάρκεια των θεμελίων.

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν ειδικά χημικά πρόσθετα, τα οποία -σύμφωνα με την εταιρεία DCP που συμμετείχε στο έργο- προστέθηκαν σχεδόν στο μισό από το συνολικό σκυρόδεμα. Σκοπός τους ήταν να διατηρήσουν το σκυρόδεμα ρευστό και κατάλληλο για διάστρωση, χωρίς να μειωθεί η αντοχή του.

70 εκατομμύρια λίτρα σκυροδέματος

Ο αριθμός είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτός. Τα 70.000 κυβικά μέτρα αντιστοιχούν σε περίπου 70 εκατομμύρια λίτρα σκυροδέματος, ποσότητα αρκετή για να γεμίσει περίπου 28 ολυμπιακές πισίνες.

Το Kaheel Project εκτείνεται σε περίπου 97.000 τετραγωνικά μέτρα και όταν ολοκληρωθεί θα περιλαμβάνει 1.492 κατοικίες, μεγάλους χώρους πρασίνου, πάρκο, αθλητικές εγκαταστάσεις, τζαμί, σούπερ μάρκετ, διαδρομές περιπάτου και περισσότερα από 30.000 τετραγωνικά μέτρα φυτεμένων εκτάσεων.

Η εταιρεία παρουσίασε το πιστοποιητικό των Ρεκόρ Guinness στη διάρκεια της έκθεσης Cityscape Global στο Ριάντ, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα ορόσημο για τις κατασκευές στη Σαουδική Αραβία και ακόμη ένα βήμα στο φιλόδοξο πρόγραμμα Vision 2030, με το οποίο η χώρα επιδιώκει να μεταμορφώσει τις υποδομές και τις πόλεις της μέσα στην επόμενη δεκαετία.

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