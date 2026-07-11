Εξελίξεις στην υπόθεση Marfin: Δηλώνει αθώα και επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα η 46χρονη

Η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Marfin επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία και δηλώνει αθώα. Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για την τραγωδία της Marfin, καθώς η 46χρονη γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στα γεγονότα και υπογραμμίζοντας πως επιθυμεί να συνεργαστεί πλήρως με τη Δικαιοσύνη.

Μέσω της δικηγόρου της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους που έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας, η 46χρονη εμφανίστηκε πρόθυμη να δώσει εξηγήσεις και να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για όσα εξετάζονται από τις Αρχές.

Επιστροφή πριν την απολογία

Η πλευρά της υπεράσπισης εκτιμά ότι η επιστροφή της στην Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και έως τη Δευτέρα. Εφόσον το χρονοδιάγραμμα επιβεβαιωθεί, η 46χρονη αναμένεται να βρεθεί μαζί με τους δύο 42χρονους ενώπιον της Ανακρίτριας την Τρίτη.

Η παρουσία και των τριών προσώπων στη δικαστική διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της δικογραφίας, καθώς οι καταθέσεις τους αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση των δεδομένων που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές.

Έρευνα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την έρευνά της αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση ψηφιακού και φωτογραφικού υλικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των ερευνητών έχουν μπει φωτογραφίες από ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει το 2009 η ομάδα προσώπων που εξετάζεται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν μέσω ειδικών τεχνικών ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, να εντοπίσουν πιθανά πρόσωπα, να διασταυρώσουν στοιχεία και να χαρτογραφήσουν σχέσεις και κινήσεις που ενδέχεται να συνδέονται με τα γεγονότα.

Η ψηφιακή έρευνα αποτελεί ένα από τα βασικά σκέλη της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το πλήρες χρονικό και να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες

Οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται καθοριστικές για την εξέλιξη της έρευνας. Η κατάθεση της 46χρονης, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του υλικού που βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών, αναμένεται να συμβάλουν στην αποκάλυψη νέων στοιχείων για την υπόθεση που παραμένει μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η τραγωδία της Marfin σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010, όταν τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε στο υποκατάστημα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας.

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