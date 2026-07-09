Πέθανε η Πάολα Ρεβενιώτη σε ηλικία 68 ετών

Έφυγε στα 68 της μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος.

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Πάολας Ρεβενιώτη, η οποία πέθανε σε ηλικία 68 ετών. Την είδηση γνωστοποίησαν με αναρτήσεις τους οι δημοσιογράφοι Δανάη Μαραγκουδάκη, Ελίζα Τριανταφύλλου και Βασίλης Θανάσης, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες η Ρεβενιώτη νοσηλευόταν στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, δίνοντας πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Η Πάολα Ρεβενιώτη υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος. Με τον δημόσιο λόγο της, την ακτιβιστική δράση, τις εκδόσεις, τη φωτογραφία και τα ντοκιμαντέρ της, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη ζητημάτων ισότητας και δικαιωμάτων, επηρεάζοντας πολλές γενιές ανθρώπων εντός και εκτός της κοινότητας.

Μία ζωή αφιερωμένη στον ακτιβισμό

Γεννημένη το 1958 στον Πειραιά και μεγαλωμένη στο Κερατσίνι, η Πάολα Ρεβενιώτη ακολούθησε από νεαρή ηλικία μια διαφορετική πορεία. Εισήχθη στη Σχολή του Πολεμικού Ναυτικού σε ηλικία μόλις 13 ετών, ωστόσο αποπέμφθηκε τρία χρόνια αργότερα και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.

Από τη δεκαετία του 1970 εντάχθηκε στο Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδας (ΑΚΟΕ), συμμετέχοντας ενεργά στις πρώτες οργανωμένες διεκδικήσεις για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων στη χώρα. Με το πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού ακτιβισμού.

Ξεχωριστή θέση στο έργο της κατείχε το περιοδικό «Κράξιμο», μία έκδοση που καταγράφηκε ως σημείο αναφοράς για την ιστορία της κουήρ κοινότητας στην Ελλάδα.

Το περιοδικό αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τα κινήματα της εποχής, συνδυάζοντας πολιτική αρθρογραφία, πολιτισμό, συνεντεύξεις, φωτογραφία και τις διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, σε μια περίοδο που η δημόσια συζήτηση γύρω από τη σεξουαλικότητα και την ταυτότητα φύλου παρέμενε σχεδόν ανύπαρκτη.

Οι διώξεις, οι συλλήψεις και οι δικαστικές περιπέτειες που συνόδευσαν την έκδοση δεν ανέκοψαν τη δράση της. Αντίθετα, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εικόνας της ως μιας προσωπικότητας που δεν δίσταζε να συγκρουστεί με τις κοινωνικές και θεσμικές προκαταλήψεις.

Παράλληλα ασχολήθηκε με τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο, δημιουργώντας ντοκιμαντέρ που κατέγραψαν πρόσωπα, ιστορίες και εμπειρίες οι οποίες μέχρι τότε σπάνια έβρισκαν χώρο στη δημόσια σφαίρα.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανάρτησή της η δημοσιογράφος Δανάη Μαραγκουδάκη.

«Η αγαπημένη μας φίλη Paola Revenioti έφυγε από την ζωή χτες βράδυ στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 68 ετών.

Μας αφήνει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της κουήρ κοινότητας. Με το Κράξιμο, με τις φωτογραφίες της, με τα ντοκιμαντέρ της και κυρίως με το πώς έζησε, υπερασπιζόταν σταθερά την ελευθερία, την καύλα, τη ζωή.

Την αποχαιρετούμε με βαθιά λύπη, αγάπη αλλά κι ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμά της στις ζωές μας και κάθε τρανς και κουήρ ανθρώπου που ήρθε σε επαφή μαζί της, με το έργο και τον δημόσιο λόγο της.

Αναπνέουμε πιο ελεύθερα χάρη σε εκείνη. Θα μιλάμε πάντοτε για την παρακαταθήκη που μας αφήνει συλλογικά.»

Η Πάολα Ρεβενιώτη άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, αποτελώντας για δεκαετίες μία από τις πιο δυνατές φωνές διεκδίκησης, ορατότητας και ελευθερίας της έκφρασης.

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