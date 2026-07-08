Αποκαρδιωτικά στοιχεία του Meteo: Κάηκε το 38% των δασών στην Αττική μέσα σε 9 χρόνια

Σύμφωνα με στοιχεία του METEO/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι δασικές πυρκαγιές την τελευταία εννιαετία (2017-25) έχουν καταστρέψει το 38% των δασικών εκτάσεων της Αττικής.

Με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά στην Οινόη, το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προχώρησε στην «εφιαλτική» αποτίμηση για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στην Αττική.

Η ανάλυση, η οποία βασίζεται σε δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Παρατηρητηρίου EFFIS, αποκαλύπτει ότι μέσα σε μόλις εννέα χρόνια (2017–2025), 13 μεγάλες πυρκαγιές κατέκαψαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα στην περιοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική επιφάνεια της ηπειρωτικής Αττικής (χωρίς τα νησιά, την Τροιζηνία και το Λεκανοπέδιο) είναι περίπου 2.500.000 στρέμματα, προκύπτει ότι οι φωτιές εξαφάνισαν σχεδόν το 28% της συνολικής της έκτασης μέσα σε αυτή την εννιαετία.

Ανεπανόρθωτο πλήγμα στον δασικό πλούτο

Η μεγαλύτερη και πιο ανησυχητική καταστροφή εντοπίζεται στον δασικό πλούτο της Περιφέρειας. Από τα συνολικά 1.230.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων που διέθετε η Αττική, οι φλόγες κατέστρεψαν περίπου 465.000 στρέμματα. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε απώλεια του 38% της συνολικής δασικής της επιφάνειας.

Η συχνότητα και η επαναλαμβανόμενη ένταση των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος που περιβάλλει την πρωτεύουσα.

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