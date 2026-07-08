«Πάρτε τα, δεν τα θέλω»: Η στιγμή που ο Νίκος Οικονομόπουλος ανεβάζει... πίεση στη σκηνή (vid)

Ένα τεχνικό πρόβλημα με τα ακουστικά προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό του Νίκου Οικονομόπουλου, κατά τη διάρκεια συναυλίας του, με αποτέλεσμα να τα πετάξει και να συνεχίσει χωρίς αυτά.

Απρόοπτο περιστατικό συνέβη στη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου, όταν ένα τεχνικό πρόβλημα με τα ακουστικά του προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του μπροστά στο κοινό.

«Πάρτε τα, δεν τα θέλω»: Η στιγμή του εκνευρισμού

Καθώς ερμήνευε την επιτυχία του «Για κάποιο λόγο», ο τραγουδιστής αντιλήφθηκε πως υπάρχει μία δυσλειτουργία στον εξοπλισμό του και φανερά ενοχλημένος στράφηκε προς τους μουσικούς λέγοντας: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα, τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα, δεν τα θέλω».

Αμέσως μετά, έβγαλε τα ακουστικά του και πέταξε κομμάτι του εξοπλισμού στο πάτωμα. Στη συνέχεια, γύρισε προς τον κόσμο και συνέχισε να τραγουδάει κανονικά.

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