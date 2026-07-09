Ρώτησα το ChatGPT σε ποια περιοχή της Αθήνας με συμφέρει να νοικιάσω

Επιλογές υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει και το ανάλογο - γενναίο - μπάτζετ.

Κάποτε μαζεύαμε ενοικιαστήρια από το δρόμο και έπειτα ανοίγαμε την Χρυσή Ευκαιρία και στη συνέχεια επισκεπτόμασταν περίεργους ανθρώπους που μπορει να είχαν να μας παρουσιάσουν ένα μέγαρο ή ένα παράπηγμα. Σήμερα τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά, με μια ερώτηση στο ChatGPT, μπορείς να ξεκινήσεις εύκολα την έρευνα για αναζήτηση σπιτιού προς ενοικίαση.

Εμείς φτιάξαμε ένα σενάριο, αυτό ενός ατόμου που μένει μόνο του, δουλεύει στο κέντρο και αναζητά ένα σπίτι 50 τετραγωνικών, όσο πιο κοντά γίνεται στη δουλειά του, από την οποία λαμβάνει μηνιαίως μισθό 1.300 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ρωτήσαμε τη γνωστή μηχανή τεχνητής νοημοσύνης.

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