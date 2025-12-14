Η Αθήνα στους 7 κορυφαίους LGBTQ+ ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2025

Στη λίστα με τους επτά κορυφαίους LGBTQ+ ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2025 φιγουράρει η Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική queer ταυτότητα της πόλης.

Η Αθήνα κατατάσσεται ανάμεσα στους επτά κορυφαίους LGBTQ+ προορισμούς παγκοσμίως για το 2025, σύμφωνα με το them.us, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή μέσα που καλύπτουν θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η ελληνική πρωτεύουσα δεν αποτελεί μόνο έναν ιστορικό και πολιτιστικό πόλο έλξης, αλλά και μια σύγχρονη, ζωντανή queer μητρόπολη.

Γειτονιές με ισχυρή queer ενέργεια: Δεν πάει πίσω και η νυχτερινή ζωή

Πέρα από την Ακρόπολη και τα αρχαιολογικά της τοπόσημα, η Αθήνα αναδεικνύεται ως μια πόλη με έντονη queer κουλτούρα, όπου ο πολιτισμός, η τέχνη και η νυχτερινή ζωή συνυπάρχουν οργανικά. Σε αντίθεση με τους καθιερωμένους νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, η Αθήνα προσφέρει μια πιο αυθεντική, εναλλακτική και πολιτικοποιημένη εμπειρία.

Η LGBTQ+ σκηνή της Αθήνας εκφράζεται μέσα από διαφορετικές γειτονιές και χώρους:

Γκάζι : Drag shows, έντονη νυχτερινή ζωή και μπαρ όπως το BEqueer δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες

: Drag shows, έντονη νυχτερινή ζωή και μπαρ όπως το BEqueer δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες Ψυρρή & Εξάρχεια: Χώροι τέχνης, καφέ και εναλλακτικά στέκια αποτελούν σημεία συνάντησης για ντόπιους και επισκέπτες.

Το them.us ξεχωρίζει το Pharoah στα Εξάρχεια, το Hyper Hypo με queer και trans έντυπα, καθώς και το φιλόξενο ξενοδοχείο Mona στο Ψυρρή.

Η νυχτερινή ζωή της πόλης παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια, με drag παραστάσεις στο Γκάζι και κορύφωση κάθε Ιούνιο με το Athens Pride, που συγκεντρώνει χιλιάδες ανθρώπους. Στο Κουκάκι, το ιστορικό Koukles Club συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την τρανς κοινότητα, με μοναδικά shows και μακρά παρουσία στην αθηναϊκή νύχτα.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου οι παραλίες, ακόμη και οι πιο ήσυχες ή απομονωμένες, αποτελούν αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της queer κοινότητας.Η παρουσία της Αθήνας στη διεθνή αυτή λίστα επιβεβαιώνει ότι η πόλη καταφέρνει να συνδυάσει τον πολιτιστικό της πλούτο με μια διαρκώς εξελισσόμενη LGBTQ+ σκηνή.

Το 2025, η ελληνική πρωτεύουσα προβάλλει ως προορισμός για όσους αναζητούν ιστορία, σύγχρονη δημιουργικότητα και ένα περιβάλλον όπου η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αισθάνεται ορατή, ασφαλής και ενεργό κομμάτι της κοινωνίας.

Οι υπόλοιποι κορυφαίοι LGBTQ+ προορισμοί

Στη λίστα του them.us περιλαμβάνονται επίσης:

Πρόβινσταουν, Μασαχουσέτη

Παλμ Σπρινγκς, Καλιφόρνια

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Μόντρεαλ, Καναδάς

Πουέρτο Βαγιάρτα, Μεξικό

Βερολίνο, Γερμανία

