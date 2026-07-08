Αθώοι οι Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ για τον βιασμό της 19χρονης, σύμφωνα με την πρόταση του Εισαγγελέα

Η εισαγγελική πρόταση φέρνει νέα τροπή στην υπόθεση της 19χρονης, καθώς εισηγείται την απαλλαγή των δύο αστυνομικών από την κατηγορία του βιασμού.

Να κηρυχθούν αθώοι λόγω αμφιβολιών οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης, τον Οκτώβριο του 2022, εντός του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται τρεις αστυνομικοί, εκ των οποίων οι δύο είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία του βιασμού ενώ ο τρίτος, ο οποίος ήταν επικεφαλής τους, δικάζεται για συνέργεια στις πράξεις των συναδέλφων του. Ένας εκ των αστυνομικών κατηγορείται επιπλέον ότι κατέγραψε τις πράξεις με κάμερα.

Η πρόταση του Εισαγγελέα

Ο Εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του για την παράνομη καταγραφή, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό υπάρχουν "σοβαρά κενά, αντιφάσεις και ανακολουθίες στις καταθέσεις της καταγγέλλουσας". Εν μέσω αντιδράσεων από το ακροατήριο, ο Εισαγγελέας τόνισε ότι δεν μπορεί να εξάγει ασφαλώς, το συμπέρασμα της μη συναίνεσης κατά τη σεξουαλική συνεύρεση της καταγγέλλουσας με τους δύο αστυνομικούς. Τόνισε δε, ότι η μεταβολή της βούλησης της καταγγέλλουσας μετά την πράξη, δεν συνιστά άρση της συναίνεσης. Κατά την εισαγγελική εκτίμηση "η συμπεριφορά της καταγγέλλουσας δεν συνάδει με εκείνη ενός ατόμου φοβισμένου που έχει υποστεί βία. Δεν προέκυψε κάποια δυσφορία ή άρνηση, δεν είπε «όχι», δεν έδειξε άρνηση. Δεν έφυγε από το δωμάτιο ακόμα και όταν ήταν μόνη της, παρότι η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Δεν φώναξε σε βοήθεια. Θα μπορούσε να βγει και να ζητήσει βοήθεια στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν δίπλα".

Κατά την αγόρευσή του ο εισαγγελικός λειτουργός, απάντησε στις διαμαρτυρίες για την πρόταση του, κάποιων από το κοινό: "Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε το ήθος και τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, δεν είμαστε δικαστήριο ήθους. Αυτό κρίθηκε στα πειθαρχικά. Για να καταδικάσουμε θέλουμε πλήρη απόδειξη. Αποδείχθηκε η τέλεση της σεξουαλικής πράξης, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συναίνεση" τόνισε.

Αναφερόμενος στην συμπεριφορά των τριών κατηγορουμένων, ο Εισαγγελέας χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, λέγοντας ότι "Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς. Όσα έκαναν είναι κατακριτέα και δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος σε όλα αυτά. Εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους. Και συναινετικές να είναι οι επαφές, θα όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας. Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα. Όμως, παρά την ηθική απαξία, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα". Η διαδικασία συνεχίζεται με αγορεύσεις των δικηγόρων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την κατάθεση της καταγγέλουσας, το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022 είχε ρωτήσει τους κατηγορούμενους αστυνομικούς, που έκαναν περιπολία στο Θησείο, για ένα πρόβλημα που είχε προκύψει στο κατάστημα εστίασης που δούλευε. Εκείνοι, σύμφωνα με την καταγγελία, δήλωσαν άγνοια και της πρότειναν να πάει στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του ΑΤ Ομονοίας όπου θα πήγαιναν και οι ίδιοι.

Εκεί, όπως αναφέρει η γυναίκα, δύο εξ αυτών την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν, με τον έναν να την βιντεοσκοπεί. Οι κατηγορούμενοι απολογούμενοι στο ΜΟΔ είπαν ότι είχαν σεξουαλική επαφή με την 19χρονη μέσα στο ΑΤ Ομονοίας, έχοντας την συναίνεση της.

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