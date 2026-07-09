Βίντεο ντοκουμέντο: Tο F-16 στη Ζάκυνθο φλέγεται ολοσχερώς στο αεροδρόμιο

Ο πιλότος του μαχητικού F-16 απομακρύνθηκε σώος από το σκάφος

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου όταν ένα μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την πραγματοποίηση αναγκαστικής προσγείωσης στο αεροδρόμιο.

Ο πιλότος του μαχητικού F-16, το οποίο ήταν αναβαθμισμένο Viper και ήταν ένα εκ των 54 που έχει η Πολεμική Αεροπορία, είχε ειδοποιήσει εγκαίρως το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και την βάση στον Άραξο από όπου είχε απογειωθεί για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

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