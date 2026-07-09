Η στιγμή της τρομακτικής έκρηξης στον Ασπρόπυργο: 11 οι τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι (vid)

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο, όπου τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.

Σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο, όπου τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι.

Το αποκλειστικό βίντεο παρουσίασε ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος στην εκπομπή SΚΑΙ NEWS και αποτυπώνει τη σφοδρότητα της έκρηξης.

Έντεκα τραυματίες, τρεις σε σοβαρή κατάσταση

Συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τους τρεις να νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Από αυτούς, δύο διασωληνώθηκαν, τρεις νοσηλεύτηκαν με ελαφρά εγκαύματα και ένας έλαβε εξιτήριο. Παράλληλα, ακόμη πέντε άτομα διακομίστηκαν στο Αττικόν Νοσοκομείο. Οι τέσσερις προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ένας σοβαρά τραυματισμένος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Λίγο αργότερα, οι δύο διασωληνωμένοι από το Θριάσιο μεταφέρθηκαν αντίστοιχα στο ΚΑΤ και στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Από τους τρεις υπόλοιπους νοσηλευόμενους, ένας πήρε εξιτήριο με δική του ευθύνη, ένας μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και ένας παραμένει για νοσηλεία. Παράλληλα, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον δύο ακόμη παρακείμενες επιχειρήσεις.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Να υπενθυμίσουμε ότι στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και τέσσερα ειδικά οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των εγκαταστάσεων βρίσκεται φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Λόγω της πυρκαγιάς, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Μεγαρίδος, από την οδό Μεγαρίδος έως τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, στην οδό Αγίου Γεωργίου, από την οδό Χίου προς τη Μεγαρίδος, καθώς και στην οδό Χίου, από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Παράλληλα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα.

Καταγγελίες για τα μέτρα ασφαλείας

Ο Σταύρος Χρηστίδης, μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής, υποστήριξε ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στους κρατικούς ελέγχους στη βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ.

Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή. «Οι εργαζόμενοι, τώρα πήγαμε εμείς και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε γιατί οι εργοδότες θέλανε να συνεχίσουν να δουλεύουνε», ανέφερε.

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