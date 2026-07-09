Ο Έλον Μασκ αποκάλεσε «cuck» τον Τομ Χόλαντ για το «woke» καστ της «Οδύσσειας»

Η νέα ταινία του Νόλαν βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης πριν από την πρεμιέρα.

Πριν ακόμη φτάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προκαλέσει περισσότερες συζητήσεις για όσα συμβαίνουν εκτός οθόνης παρά για την ίδια την ταινία. Η επιλογή της βραβευμένης με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης και του Έλιοτ Πέιτζ στον ρόλο του Ελπήνορα άνοιξαν έναν νέο γύρο αντιδράσεων περί «woke» Χόλιγουντ.

Στο επίκεντρο βρέθηκε αυτή τη φορά ο Έλον Μασκ, ο οποίος επιτέθηκε μέσω του Χ στον Βρετανό ιστορικό Τομ Χόλαντ, όταν εκείνος υπερασπίστηκε την ταινία, υποστηρίζοντας ότι πολλοί την κρίνουν χωρίς καν να την έχουν παρακολουθήσει. Η ανάρτηση του Μασκ προκάλεσε εκατομμύρια προβολές και αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από την πολυσυζητημένη παραγωγή του Νόλαν.

Η ανάρτηση που άναψε τη φωτιά

Ο ιστορικός Τομ Χόλαντ αναδημοσίευσε μία ιδιαίτερα θετική κριτική για την ταινία, γράφοντας πως είναι εντυπωσιακό ότι κάποιοι επέλεξαν πρώτα να τη δουν πριν εκφράσουν άποψη. Η ανάρτησή του έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού, με τον Έλον Μασκ να απαντά λακωνικά χαρακτηρίζοντάς τον «cuck», έναν υποτιμητικό όρο που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο για κάποιον που θεωρείται αδύναμος ή υπερβολικά υποχωρητικός απέναντι σε προοδευτικές αντιλήψεις.

Η απάντηση συγκέντρωσε περισσότερες από 12 εκατομμύρια προβολές, ενώ αρκετοί χρήστες αναρωτήθηκαν αν ο Μασκ αναφερόταν πράγματι στον ιστορικό ή αν μπέρδεψε το όνομά του με εκείνο του ηθοποιού Τομ Χόλαντ, ο οποίος συμμετέχει στην ταινία ως Τηλέμαχος. Ο ίδιος δεν διευκρίνισε ποτέ ποιον εννοούσε.

Ο ιστορικός δεν άφησε την επίθεση αναπάντητη. «Η "Οδύσσεια" είναι μια εκπληκτική ταινία και όποιος αποφασίσει να μην τη δει επειδή τη θεωρεί "woke" κάνει κακό μόνο στον εαυτό του», έγραψε, προσθέτοντας ότι όσοι αγαπούν το κινηματογραφικό ύφος του Νόλαν δύσκολα θα απογοητευτούν.

Η επιλογή της Ωραίας Ελένης δίχασε το κοινό

Το μεγαλύτερο κύμα αντιδράσεων αφορά την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Επικριτές της ταινίας υποστηρίζουν ότι η επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού για έναν τόσο εμβληματικό χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας δεν συνάδει με τις ιστορικές και μυθολογικές περιγραφές, ενώ αντίστοιχα σχόλια έγιναν και για τη συμμετοχή του Έλιοτ Πέιτζ.

Ο Μασκ είχε εκφράσει τη διαφωνία του ήδη από τον Μάιο, υποστηρίζοντας πως η επιλογή «προσβάλλει τους Έλληνες». Σε άλλη ανάρτησή του είχε γράψει ότι η επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού για την Ωραία Ελένη θα ήταν εξίσου ακατάλληλη με την επιλογή ενός λευκού ηθοποιού για να υποδυθεί τον Σάκα Ζουλού, κατηγορώντας παράλληλα τον Κρίστοφερ Νόλαν ότι ακολουθεί ιδεολογικά κριτήρια.

Η ίδια η Λουπίτα Νιόνγκο έχει απαντήσει ότι στηρίζει πλήρως το όραμα του Νόλαν, τονίζοντας πως το καστ αντανακλά τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα και πως δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με όσους απορρίπτουν την ταινία πριν τη δουν.

Παρά τη θύελλα στα κοινωνικά δίκτυα, οι πρώτες κριτικές μετά τις δημοσιογραφικές προβολές είναι ιδιαίτερα θετικές. Αρκετοί κριτικοί κάνουν λόγο για μία ακόμη κινηματογραφική επιτυχία του Κρίστοφερ Νόλαν, γεγονός που δείχνει ότι η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από την «Οδύσσεια» δύσκολα θα κοπάσει μετά την επίσημη πρεμιέρα της.

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