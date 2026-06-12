Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος: Ιστορική πρεμιέρα της SpaceX στη Wall Street (vid)

Τρισεκατομμυριούχος και με τη... βούλα έγινε ο Έλον Μασκ, όντας ο πρώτος επιχειρηματίας που το καταφέρνει.

Σε μια ιστορική ημέρα για τις παγκόσμιες αγορές, η αεροδιαστημική εταιρεία SpaceX, του Έλον Μασκ, πραγματοποίησε σήμερα (12/6) τη μεγαλύτερη Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) στην ιστορία, με τη μετοχή της να κάνει εντυπωσιακό «άλμα» κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της στον δείκτη Nasdaq της Wall Street.

Το σύνθημα για την εκκίνηση της συνεδρίασης έδωσε ο ίδιος ο επιχειρηματίας από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Στάρμπεϊς του Τέξας, επαναδιατυπώνοντας τον μεγάλο του στόχο για τον αποικισμό του Διαστήματος: «Η SpaceX θέλει να μπορέσει να σας μεταφέρει στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμα πιο μακριά και είμαι πεπεισμένος πως μαζί με την απίστευτη ομάδα που διαθέτουμε εδώ στη SpaceX, θα το καταφέρουμε για εσάς».

🚨 BREAKING: ELON MUSK LAUNCHES SpaceX on the Nasdaq, HISTORIC DAY



He just made history, largest IPO ever!



World's first trillionaire! 🔥 pic.twitter.com/QETFHD80kP

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 12, 2026

29% άνοδο σημείωσε η μετοχή: Παγκόσμιο ρεκόρ κεφαλαιοποίησης και άντλησης κεφαλαίων

Η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν καταιγιστική, καθώς η μετοχή άνοιξε στα 150 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 11% σε σχέση με την αρχική τιμή προσφοράς των 135 δολαρίων. Μέσα στην πρώτη ώρα των συναλλαγών, η τιμή ξεπέρασε τα 174 δολάρια, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ράλι της τάξης του 29%.

Με τη δημόσια εγγραφή της, η SpaceX επιβεβαίωσε τον στόχο της για την άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, καθώς είναι τριπλάσιο από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε από το 2019 ο πετρελαϊκός κολοσσός Saudi Aramco.

Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της SpaceX αποτιμάται πλέον στα 1,765 τρισεκατομμύρια δολάρια, τοποθετώντας την εταιρεία απευθείας στο «Top 10» των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων του πλανήτη με όρους κεφαλαιοποίησης. Παράλληλα, η επιτυχία αυτή εδραιώνει τον Έλον Μασκ ως τον πρώτο επίσημο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

🚨 BREAKING: ELON MUSK LAUNCHES SpaceX on the Nasdaq, HISTORIC DAY



He just made history, largest IPO ever!



World's first trillionaire! 🔥 pic.twitter.com/QETFHD80kP — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 12, 2026

Τα συγχαρητήρια της Goldman Sachs

Η Goldman Sachs, η οποία ηγήθηκε της ιστορικής αυτής διαδικασίας ως κύριος συντονιστής, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεργασία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Ντέιβιντ Σόλομον, συνεχάρη δημόσια την εταιρεία μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ: «Συγχαρητήρια στη SpaceX για τη σημερινή δημόσια εγγραφή ύψους 75 δισ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. [...] Γνωρίζω τον Έλον για περισσότερα από 15 χρόνια και ήταν απίστευτο να βλέπω το όραμά του να παίρνει σάρκα και οστά και να συνεργάζομαι με την Γκουίν (Σότγουελ), τον Μπρετ και ολόκληρη την ομάδα».

Congratulations to SpaceX on today’s $75B IPO, the largest ever brought to market.



Goldman Sachs is honored to have served as lead left bookrunner on this transaction, but more than that, we are proud of the strong partnership our people have built with the SpaceX team over the… pic.twitter.com/iWkXVIhti4 — David Solomon (@DavidSolomon) June 12, 2026

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ