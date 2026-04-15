Ο Έλον Μασκ αναζητά εργαζόμενους στην Ευρώπη: Προσφέρει 260 ευρώ την ημέρα και τηλεργασία

Η αναζήτηση του Έλον Μασκ επικεντρώνεται σε ένα προφίλ υποψήφιων εργαζομένων που ασχολούνται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, xAI, βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης εργαζομένων στην Ευρώπη, με στόχο την εκπαίδευση του Grok, την AI που είναι ενσωματωμένη στο κοινωνικό δίκτυο X (πρώην Twitter).

Πρόκειται για εργασία εξ αποστάσεως, για την οποία η εταιρεία έχει φτάσει να προσφέρει αμοιβή έως και 260 ευρώ την ημέρα , αν και το ποσό αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο φόρτος εργασίας, η πολυπλοκότητα των καθηκόντων και η εμπειρία του υποψηφίου.

Δεν αναζητείται προφίλ προγραμματιστή, αλλά η αγγελία επικεντρώνεται περισσότερο σε άλλες ειδικότητες, όπως επεξεργασία εικόνας και βίντεο, γραφιστική, επαγγελματίες 3D και post-production, καθώς και ειδικούς εξοικειωμένους με τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Ένα καλό επίπεδο αγγλικών αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις.

Προσοχή: δεν πρόκειται για μόνιμες θέσεις

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μόνιμη θέση εργασίας. Δεν περιλαμβάνει άδειες, επιδόματα ή αυτόματη ασφάλιση, καθώς πρόκειται για συνεργασία. Ο Αντρέα Στρόπα, ειδικός στην πληροφορική και την κυβερνοασφάλεια, καθώς και συνεργάτης του Έλον Μασκ στην Ιταλία, ήταν εκείνος που ανακοίνωσε αυτή την ευκαιρία συνεργασίας με ευέλικτο ωράριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται γνωστή μια απομακρυσμένη θέση εργασίας από τον Έλον Μασκ. Πριν από χρόνια, ο μεγιστάνας είχε κάνει κάτι παρόμοιο με την Tesla, αναζητώντας προφίλ για θέσεις όπως μηχανικοί και ειδικοί τεχνολογίας με γνώσεις στην ΤΝ, προσφέροντας μισθούς που έφταναν έως και τα 270.000 ευρώ.

