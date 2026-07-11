Ποιoς Κρίστοφερ Νόλαν; Η ελληνική απάντηση στην «Οδύσσεια» έρχεται από την Ίννα Ιννάκι

Την ώρα που η «Οδύσσεια» του Νόλαν συζητιέται όσο καμιά άλλη ταινία παγκοσμίως, η Ίννα Ιννάκι έρχεται με την δική της παραλλαγή της διάσημης ιστορίας, για να «βάλει τα πράγματα στη θέση τους».

Όλος ο πλανήτης περιμένει με αγωνία την πρεμιέρα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», μίας ταινίας που πριν καν ακόμη κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει ήδη καταφέρει να σηκώσει πολλή συζήτηση.

Κάπου εδώ έρχεται η απάντηση της Ίννας Ιννακι, η οποία - όπως λέει η ίδια - θέλει να βάλει τα πράγματα στη σωστή σειρά, σεβόμενη τόσο τους χαρακτήρες όσο και την ελληνική μυθολογική ιστορία.

Έτσι λοιπόν στις 12 Ιουλίου κάνει πρεμιέρα η τριλογίατ της αυθεντικής «Οδύσσειας» μας με τίτλο «The journey of Odysseus» με το πρώτο μέρος «The Iliad» από την SugarBabesTV.

Tα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στα μέρη που μας λέει η ιστορία από την βόρεια Ελλάδα ως την Ιθάκη. Μια υπερπαραγωγή με εξωτερικά γυρίσματα, σενάριο που σέβεται την ελληνική μυθολογία, αυθεντικά κουστούμια και εξαιρετικό cast.

Η ταινία θα παρουσιάσει την πορεία του Οδυσσέα από την Τροία ως την επιστροφή του στην Ιθάκη με μια κάπως πιο «ιδιαίτερη» προσέγγιση σε σκηνοθεσία Phil Strife. Κάπου εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε δυσκολία με τις πανοπλίες, το βάρος και την θερμοκρασία κάτω από τον ήλιο όπως αναφέρει ο Phil Strife. Το cast αποτελείται από ηθοποιούς από όλο τον πλανήτη και πιο συγκεκριμένα τον ρόλο του Οδυσσέα παίζει ο Εmmanuel Torquemada, ως Axιλλέα θα δούμε τον Phil Strife, Ωραία Ελένη θα είναι η Μaya Rose, Mάγισσα Κίρκη η Christy White, Πηνελόπη η Hija De Venus, δύο από τους συντρόφους του Οδυσσέα, τον Πενικλή και τον Τεστικλή παίζουν ο Teo και ο Κώστας Πετσάκιας αντίστοιχα, ενώ η μεγάλη έκπληξη είναι η επιστροφή της Ίννας Ιννάκι μετά από δύο χρόνια απουσίας στον ρόλο έκπληξη της Θέτιδας, της μητέρας του Αχιλλέα. Επίσης συμμετέχουν μια πλειάδα από βοηθητικούς ηθοποιούς.

Η συγκεκριμένη ταινία θα σταλθεί στην επιτροπή των AVN Awards στο Λας Βέγκας (Οσκαρ των Ερωτικών Ταινιών) ως υποψήφια για τα επόμενα διεθνή βραβεία από τη χώρα μας.

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