Πρετεντέρης για Marfin: «Οι γονείς των θυμάτων δεν έκαναν κόμμα» (vid)

Το καυστικό σχόλιο του Γιάννη Πρετεντέρη για τις συλλήψεις για την τραγωδία της τράπεζας Marfin.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin που συγκλόνισε την Ελλάδα το 2010, κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων ενάντια στο πρώτο μνημόνιο.

Δεκαέξι χρόνια μετά τη φονική επίθεση με μολότοφ στο κτίριο της οδού Σταδίου, η οποία κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα, οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, ενώ εκδόθηκε ένταλμα για μία ακόμη γυναίκα που αναζητείται. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Το καυστικό σχόλιο του Γιάννη Πρετεντέρη: «Οι γονείς των θυμάτων δεν έκαναν κόμμα»

Κατά τη διάρκεια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Mega, ο Γιάννης Πρετεντέρης τοποθετήθηκε δημόσια για τις νέες εξελίξεις, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές προς το πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ήταν ένας σκελετός στο ντουλάπι της Δημοκρατίας, το οποίο δεν έπρεπε να ξεχαστεί, δεν έπρεπε να λησμονηθεί και να ξεπεραστεί. Ήταν έγκλημα εις διπλούν, εις πολλαπλούν. Το εύχομαι απ' την ψυχή μου αυτοί οι άνθρωποι να αποδειχθούν ένοχοι και αυτουργοί του εγκλήματος», ανέφερε αρχικά.

Η παρουσιάστρια του δελτίου, Κατερίνα Παναγοπούλου συμπλήρωσε: «Για ανθρώπους που δεν έγινε ούτε μία πορεία διαμαρτυρίας», με τον Πρετεντέρη να προσθέτει: «Ούτε έκανα κόμμα οι γονείς τους».

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