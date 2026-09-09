Χταπόδι «καβάλησε» ένα δελφίνι πάνω στα κύματα: Το βίντεο που έγινε viral στην Αγγλία

Ένα χταπόδι φαίνεται να έχει «γαντζωθεί» πάνω στο πτερύγιο ενός δελφινιού, σε σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν στα ανοικτά της νοτιοδυτικής Βρετανίας

Ένα χταπόδι φαίνεται να «καβαλά» ένα δελφίνι του Ρίσο σε σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν στα ανοικτά της νοτιοδυτικής Βρετανίας, όταν ο Μπιλ Κόλσον, εθελοντής του Risso’s Dolphin Project South West, φωτογράφιζε και απαθανάτισε το δελφίνι με το χταπόδι γαντζωμένο στο πτερύγιό του.

Τα δελφίνια του Ρίσο ζουν κυρίως σε βαθιά νερά και τρέφονται κατά βάση με καλαμάρια, ωστόσο το συγκεκριμένο περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με μια σημαντική αλλαγή που παρατηρείται στις θάλασσες της περιοχής.

Η αύξηση των χταποδιών αλλάζει το οικοσύστημα

Σύμφωνα με έκθεση της Ένωσης Θαλάσσιας Βιολογίας, το 2025 καταγράφηκε στη νοτιοδυτική Βρετανία η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού των κοινών χταποδιών τουλάχιστον εδώ και 75 χρόνια, γεγονός που έχει επηρεάσει και τις αλιευτικές κοινότητες, καθώς τα χταπόδια καταναλώνουν καβούρια, ευρωπαϊκούς αστακούς και βασιλικά χτένια, είδη που αλιεύονται και πωλούνται εμπορικά στην περιοχή.

Ο Josh Symes, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, εξηγεί ότι οι εικόνες προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα ματιά στη διατροφική οικολογία των δελφινιών του Ρίσο και στις αλλαγές του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς η αύξηση των χταποδιών ενδέχεται να δημιουργεί νέες ευκαιρίες τροφής για τα δελφίνια. Η θέρμανση των ωκεανών και τα θαλάσσια κύματα καύσωνα μπορούν να αλλάξουν την κατανομή των ειδών, αλλά και τις διατροφικές τους συνήθειες, ενώ παράλληλα οι επιστήμονες τονίζουν την σημασία της «επιστήμης των πολιτών», αφού οι παρατηρήσεις εθελοντών βοηθούν στην καλύτερη καταγραφή των αλλαγών στη θαλάσσια ζωή.

Όταν τα χταπόδια κάνουν… ωτοστόπ

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι το μοναδικό παράξενο «ταξίδι» χταποδιού, καθώς το 2023 ένα χταπόδι είχε καταγραφεί να βρίσκεται πάνω σε καρχαρία στον Κόλπο Hauraki της Νέας Ζηλανδίας. Στη βιολογία, το φαινόμενο κατά το οποίο ένας οργανισμός χρησιμοποιεί έναν άλλο για μεταφορά ονομάζεται φορησία (phoresy): το ζώο που μεταφέρεται κερδίζει κάποιο όφελος, ενώ εκείνο που το μεταφέρει δεν επηρεάζεται ουσιαστικά.

Δεν είναι, ωστόσο, βέβαιο ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί φορησία, καθώς είναι πιθανό το δελφίνι να είχε απλώς εντοπίσει ένα ιδιαίτερα οκταπόδαρο γεύμα.

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