Φρίκη για οικιακή βοηθό στη Βραζιλία: Δούλευε φυλακισμένη από 7 ετών χωρίς μισθό για τρεις γενιές της ίδιας οικογένειας

Οικιακή βοηθός κατάφερε να διασωθεί από σπίτι μετά από 55 χρόνια σκλαβιάς, που την κρατούσαν τρεις γενιές της ίδιας οικογένειας.

Σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως στη Φορταλέζα της Βραζιλίας, με γυναίκα η οποία διασώθηκε απ' το Υπουργείο Δημόσιας Εργασίας, αφού ζούσε επί 55 χρόνια απλήρωτη ως οικιακή βοηθός, περνώντας ως «κληρονομιά» από γενιά σε γενιά εύπορης οικογένειας.

Μία ζωή... φυλακή: Από 7 χρονών σκλαβωμένη

Η «οδύσσεια» της Μαρίας, όπως την κατονόμασαν οι αρχές, ξεκίνησε το 1971, όταν μπήκε στο σπίτι της οικογένειας σε ηλικία μόλις 7 ετών, καθώς εργαζόταν εκεί η μάνα της. Έκτοτε και για 55 συναπτά έτη, δούλευε ακατάπαυστα για τρεις γενιές της οικογένειας χωρίς να λάβει ποτέ μισθό, χωρίς άδεια και χωρίς να μάθει γραφή και ανάγνωση.

Μέχρι τη μέρα της διάσωσής της, ξυπνούσε καθημερινά στις 4:30 το πρωί για να ετοιμάσει πρωινό και να φροντίσει τα παιδιά της οικογένειας. Η εισαγγελία τόνισε πως η γυναίκα ζούσε ουσιαστικά σε μία... φυλακή. Επιπλέον, δεν είχε τραπεζικό λογαριασμό, δεν διαχειρίστηκε ποτέ χρήματα, δεν είχε φίλους και πίστευε ότι η στέγη και το φαγητό που της παρείχαν ήταν η κανονική ανταμοιβή της.

Έλαβε αποζημίωση, αλλά ήταν... ψίχουλα

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η τρίτη γενιά της οικογένειας κατέληξε σε συμφωνία με την Εισαγγελία Εργασίας. Έτσι, δεσμεύτηκαν να αγοράσουν στη Μαρία ένα πλήρως επιπλωμένο διαμέρισμα αξίας 30.000 δολαρίων και να της καταβάλουν αποζημίωση 10.000 δολαρίων, ποσά που θεωρούνται εξαιρετικά χαμηλά για 55 χρόνια δουλείας. Η Μαρία διατηρεί πάντως το δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια για μεγαλύτερη αποζημίωση.

Παράλληλα, η οικογένεια ερευνάται και για απάτη, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι οι εργοδότες της έκλεβαν κάθε μήνα το επίδομα φτώχειας ύψους 115 δολαρίων που δικαιούνταν η γυναίκα από το κράτος. Από την πλευρά της, η οικογένεια αρνείται όλες τις κατηγορίες μέσω των δικηγόρων της, υποστηρίζοντας προκλητικά ότι η σχέση τους με τη 62χρονη ήταν μια σχέση «συμβίωσης, φροντίδας και αμοιβαίας αγάπης».

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