«Μην το κάνεις»: Η στιγμή που αστυνομικοί σώζουν γυναίκα στη Γέφυρα του Μπρούκλιν

Κάμερες σώματος καταγράφουν τη συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης και την προσπάθεια των αστυνομικών να την πείσουν να ζητήσει βοήθεια.

Μια δραματική στιγμή εκτυλίχθηκε στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, όταν αστυνομικοί της Νέας Υόρκης κατάφεραν να σώσουν μια γυναίκα που είχε ανέβει στα καλώδια της γέφυρας και απειλούσε να πέσει στο κενό.

Οι κάμερες σώματος των αστυνομικών κατέγραψαν τις συγκλονιστικές στιγμές της επιχείρησης, από την πρώτη προσέγγιση μέχρι την ασφαλή απομάκρυνση της γυναίκας. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να δημιουργήσουν έναν διάλογο μαζί της, ζητώντας της να μην προχωρήσει στην πράξη και να δεχθεί βοήθεια. «Είμαι ο Κρις. Θέλω απλώς να μιλήσουμε, θέλω να καταλάβω τι σου συμβαίνει και να σε βοηθήσω», ακούγεται να της λέει ένας από τους αστυνομικούς.

Η διάσωση μετά από μία ώρα διαπραγματεύσεων

Η γυναίκα παρέμενε πάνω στα τεράστια καλώδια της Γέφυρας του Μπρούκλιν, με τα πόδια της να κρέμονται στο κενό, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο λίγο πριν τις 19:40 το απόγευμα της Τετάρτης. Μετά από περίπου μία ώρα συνομιλιών και προσπαθειών προσέγγισης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να την αρπάξουν και να την απομακρύνουν με ασφάλεια από τη γέφυρα.

Μετά τη διάσωσή της, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης για ιατρική παρακολούθηση. Τα στοιχεία και η ηλικία της δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

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