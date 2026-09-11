Μπαλί: 27χρονος συνευρέθηκε ερωτικά σε δημόσια θέα και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα

Στο σημείο που εντοπίστηκε το ζευγάρι έγινε «καθαρισμός από την κακή ενέργεια».

Ακριβά πλήρωσε τις πράξεις του ένας 27χρονος τουρίστας από την Αυστραλία, καθώς οι αρχές της Ινδονησίας του επέβαλαν απαγόρευση εισόδου στη χώρα για 10 χρόνια, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στο Μπαλί τον περασμένο Αύγουστο.

Ο Μπίλι Άσπιναλ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να έχει σεξουαλική επαφή με μια γυναίκα σε δημόσιο σημείο, στην είσοδο κατοικίας στην περιοχή Βόρειο Κούτα, στις 22 Αυγούστου.

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