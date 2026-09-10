Μυστήριο με «νησί-φάντασμα» σε λίμνη του Καναδά: Εμφανίστηκε, εξαφανίστηκε και βρέθηκε 30 χλμ. μακριά

Πλωτό «νησί-φάντασμα» έκτασης δύο γηπέδων εμφανίστηκε ξαφνικά σε λίμνη του Καναδά, για να μετακινηθεί λίγο αργότερα κατά 30 χιλιόμετρα.

Με ένα ανεξήγητο φυσικό φαινόμενο ήρθαν αντιμέτωποι οι ιδιοκτήτες σκαφών στη λίμνη Williston της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, όταν εντόπισαν μια εντελώς νέα έκταση γης που καλυπτόταν από δέντρα και εκτεινόταν σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Αρχικά, οι τοπικές αρχές υπέθεσαν ότι επρόκειτο για οπτική ψευδαίσθηση ή για ψηφιακά τροποποιημένη εικόνα τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι δορυφορικές λήψεις της 21ης Ιουλίου επιβεβαίωσαν πως στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη γλυκού νερού της περιοχής είχε πράγματι σχηματιστεί ένα νέο «νησί», με μέγεθος που αντιστοιχούσε περίπου σε δύο γήπεδα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Όπως εμφανίστηκε, έτσι και εξαφανίστηκε

Το μυστήριο μεγάλωσε λίγες εβδομάδες αργότερα, καθώς στις 5 Αυγούστου το νησί είχε εξαφανιστεί πλήρως από το σημείο όπου είχε αρχικά καταγραφεί. Η λύση του γρίφου δόθηκε 10 μέρες μετά, στις 15 Αυγούστου, όταν νέες δορυφορικές φωτογραφίες αποκάλυψαν ότι η πλωτή μάζα γης είχε μετατοπιστεί και προσκρούσει στις όχθες της λίμνης, σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων από την αρχική της θέση.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εταιρείας BC Hydro που διαχειρίζεται τον ταμιευτήρα, το φαινόμενο προκλήθηκε από τη στάθμη ρεκόρ των νερών φέτος, τα οποία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και το αβαθές ριζικό σύστημα των δέντρων αποκόλλησαν το συμπαγές τμήμα εδάφους από την ακτή.

Σπάνιο, αλλά υπαρκτό φαινόμενο

Αν και τα πλωτά νησιά αυτού του μεγέθους θεωρούνται σπάνια, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι μπορούν να δημιουργηθούν σε μεγάλους ταμιευτήρες νερού και υδροβιότοπους όταν η απότομη άνοδος της στάθμης ανασηκώνει εδάφη που παρέμεναν εγκλωβισμένα στις όχθες.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως το περίφημο Forty Acre Bog στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, το οποίο αποκολλήθηκε από τον πυθμένα και επιπλέει μετακινούμενο στην επιφάνεια.

Όπως αναφέρουν οι αρχές της περιοχής, το «νησί» της λίμνης Williston παραμένει προς το παρόν προσκολλημένο στη νέα του θέση, χωρίς να αποκλείεται νέα μετακίνησή του στο μέλλον.

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