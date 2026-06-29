Η ηλεκτρική συσκευή που «φουσκώνει» τον λογαριασμό ρεύματος – Πώς θα γλιτώσετε χρήματα

Ο ηλεκτρικός φούρνος συγκαταλέγεται στις πιο ενεργοβόρες συσκευές του σπιτιού. Δείτε γιατί αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και ποιες απλές κινήσεις μειώνουν το κόστος.

Ο ηλεκτρικός φούρνος αποτελεί μία από τις πιο απαραίτητες συσκευές της κουζίνας, όμως ταυτόχρονα βρίσκεται και ανάμεσα στις πιο ενεργοβόρες του σπιτιού. Παρότι χρησιμοποιείται για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλες ηλεκτρικές συσκευές, η υψηλή ισχύς που απαιτεί για να φτάσει και να διατηρήσει τις θερμοκρασίες ψησίματος μπορεί να αυξήσει αισθητά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται κατά τη φάση της προθέρμανσης. Εκείνη τη στιγμή ο φούρνος λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ του, γεγονός που οδηγεί σε στιγμιαία κατανάλωση πολλαπλάσια από εκείνη ενός ψυγείου. Σε όρους ισχύος, ένας ηλεκτρικός φούρνος αποδίδει συνήθως από 2.000 έως 5.000 Watt, ενώ ένα οικιακό ψυγείο απαιτεί σημαντικά χαμηλότερη ισχύ, καθώς περιορίζεται στη διατήρηση της χαμηλής θερμοκρασίας.

Ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και το είδος του μαγειρέματος, η μηνιαία κατανάλωση ενός φούρνου μπορεί να κυμανθεί από περίπου 40 έως 90 κιλοβατώρες (kWh). Για πολλά νοικοκυριά, η συγκεκριμένη συσκευή αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται καθημερινά.

Η «ηλικία» του φούρνου παίζει σημαντικό ρόλο

Εκτός από τη συχνότητα χρήσης, καθοριστικό παράγοντα αποτελεί και η κατάσταση της συσκευής. Ένας παλιός ή ελλιπώς συντηρημένος φούρνος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, καθώς τα θερμαντικά στοιχεία χάνουν σταδιακά μέρος της απόδοσής τους. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και, κατά συνέπεια, αυξημένη κατανάλωση ρεύματος.

Πώς μειώνεται η κατανάλωση

Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν προϋποθέτει την αντικατάσταση του φούρνου. Μικρές αλλαγές στον τρόπο χρήσης μπορούν να περιορίσουν αισθητά το κόστος.

Μία από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές είναι να αξιοποιείται κάθε κύκλος λειτουργίας στο μέγιστο, ψήνοντας περισσότερα από ένα φαγητά ή προετοιμάζοντας γεύματα για περισσότερες ημέρες. Έτσι αποφεύγονται οι συνεχείς προθερμάνσεις, που είναι και το πιο ενεργοβόρο στάδιο.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην ανοίγει συχνά η πόρτα του φούρνου κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Κάθε άνοιγμα προκαλεί απώλεια θερμότητας, με αποτέλεσμα η συσκευή να καταναλώνει επιπλέον ενέργεια για να επανέλθει στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Παράλληλα, η απενεργοποίηση του φούρνου λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος μαγειρέματος επιτρέπει στην υπολειπόμενη θερμότητα να ολοκληρώσει το ψήσιμο χωρίς πρόσθετη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Τέλος, σημαντική είναι και η επιλογή των σκευών. Τα μαντεμένια ή σκουρόχρωμα ταψιά και σκεύη συγκρατούν καλύτερα τη θερμότητα και συμβάλλουν σε ταχύτερο και πιο αποδοτικό μαγείρεμα.

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