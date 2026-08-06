«Δεν μπορούσες να με σκουντήξεις;»: Η παρουσιάστρια που αποκοιμήθηκε στον αέρα και έγινε viral

Η παρουσιάστρια Dominique Dillon αποκοιμήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα στον «αέρα» ζωντανής εκπομπής στις ΗΠΑ και το στιγμιότυπο έγινε viral στα social media.

Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο από ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή στις ΗΠΑ έγινε viral, όταν η παρουσιάστρια του FOX13 Memphis, Dominique Dillon, φάνηκε να αποκοιμιέται για λίγα δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Η σύνδεση της εκπομπής βρισκόταν σε εξέλιξη με ρεπόρτερ που μετέδιδε ρεπορτάζ από άλλο σημείο της πόλης, όταν η κάμερα επέστρεψε στο στούντιο και κατέγραψε τη δημοσιογράφο με κλειστά μάτια και το κεφάλι ακουμπισμένο στα χέρια της. Κάποιος που βρισκόταν στο στούντιο ακούγεται να γελάει, καταγράφοντας τη χιουμοριστική στιγμή.

«Δεν μπορούσες τουλάχιστον να με σκουντήξεις;»

Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν το στιγμιότυπο από την εκπομπή FOX13 Good Morning Memphis. Η ίδια η παρουσιάστρια αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ. Ο συμπαρουσιαστής της, Ernie Freeman, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία η Dillon προσποιείται ότι κοιμάται, γράφοντας πως «τώρα που τελείωσε η εκπομπή, ήρθε η ώρα η Dominique Dillon να πάρει έναν ακόμη υπνάκο». Η παρουσιάστρια αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στο Facebook και απάντησε με χιουμοριστική διάθεση: «Δεν μπορούσες τουλάχιστον να με σκουντήξεις; Ευτυχώς η Brittani Dubose ήταν με το μέρος μου!».

Παρά το χιουμοριστικό περιστατικό, πολλοί χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να δείξουν κατανόηση και να τη στηρίξουν, αντί να την επικρίνουν. Αρκετοί σχολίασαν ότι η παρουσιάστρια έγινε μητέρα για δεύτερη φορά τον περασμένο Δεκέμβριο και γνωρίζουν πόσο δύσκολες μπορεί να είναι οι πρώτες περίοδοι με ένα μωρό στο σπίτι. «Οι πρωινές βάρδιες είναι πραγματικά δύσκολες. Ας της δείξουμε λίγη κατανόηση», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος ανέφερε πως «έχει ένα μικρό μωρό στο σπίτι, οπότε οι νύχτες της δεν είναι εύκολες». Μητέρες μοιράστηκαν αντίστοιχες εμπειρίες, σημειώνοντας ότι η εξάντληση από την έλλειψη ύπνου είναι κάτι με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν.

Η Dominique Dillon, η οποία είναι επίσης μητέρα μιας δίχρονης κόρης, είχε επιστρέψει στην εργασία της τον Απρίλιο, μετά από τέσσερις μήνες άδειας μητρότητας. Μία ημέρα μετά το viral περιστατικό, δημοσίευσε φωτογραφία της με το γνωστό απόφθεγμα του Arnold Schwarzenegger: «Κάθε πρωί έχεις δύο επιλογές, να συνεχίσεις να κοιμάσαι και να ονειρεύεσαι ή να ξυπνήσεις και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου». Με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ και θετική διάθεση.

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