Νότια Κορέα: Διευθυντής τράπεζας έκλεβε μετρητά και τα αντικαθιστούσε με παιδικά χαρτονομίσματα
Ένας θρασύτατος διευθυντής τράπεζας χρησιμοποίησε παιδικά χαρτονομίσματα για να κλέψει κανονικά από τον χώρο εργασίας του.
Τα ΜΜΕ της Νότιας Κορέας αποκάλυψαν πως ο διευθυντής ενός υποκαταστήματος της Saemaul Credit Union στην πόλη Γκιονγκτζού ομολόγησε ότι απέσπασε σημαντικά χρηματικά ποσά από το θησαυροφυλάκιο και για να καλύψει τις πράξεις του, αντικατέστησε τα χαρτονομίσματα με πλαστά. Αυτό όμως που τράβηξε την προσοχή του κοινού ήταν η κωμική όψη των χαρτονομισμάτων που χρησιμοποίησε.
Παιδικά χαρτονομίσματα με παπάκια και αρκουδάκια
Φωτογραφίες και βίντεο από τα ψεύτικα χαρτονομίσματα έγιναν αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πληθώρα διασκεδαστικών σχολίων. Οι εικόνες έδειχναν παιδικές απομιμήσεις χαρτονομισμάτων των 50.000 γουόν, οι οποίες απεικόνιζαν χαρακτήρες όπως πάπιες και αρκούδες.
Τα εξαιρετικά εμφανή ψεύτικα χαρτονομίσματα ξεχώριζαν από μακριά, αλλά ο διευθυντής εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι κανείς δεν ελέγχει πραγματικά το θησαυροφυλάκιο. Σύμφωνα με την Chosun Daily, επρόκειτο για ένα πολύ μικρό υποκατάστημα με ελάχιστο προσωπικό, και ο ίδιος φρόντιζε να είναι εκείνος που κατέθετε τα χρήματα στο θησαυροφυλάκιο κάθε μέρα.
Όταν έμπαινε στον χώρο, ο διευθυντής αντικαθιστούσε ορισμένα από τα πραγματικά χαρτονομίσματα με τα παιχνίδια που είχε παραγγείλει διαδικτυακά. Παραμένει ασαφές πόσο διήρκεσε το σχέδιό του, αλλά τελικά ένας άλλος υπάλληλος ανέφερε την ασυνήθιστη συμπεριφορά του στους ανωτέρους του, με αποτέλεσμα την έναρξη έρευνας.
Οι ερευνητές δεν άργησαν να ανακαλύψουν τι είχε συμβεί, αλλά η τράπεζα δεν ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, επιλέγοντας να λύσει το ζήτημα εσωτερικά. Σε σχετικό ανακοινωθέν, η Saemaul Credit Union ανέφερε ότι απέλυσε - προφανώς - τον υπεύθυνο διευθυντή, προσθέτοντας ότι ο ίδιος επέστρεψε τα κλεμμένα χρήματα και ότι η τράπεζα θεωρεί το θέμα λήξαν.
- Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία
- Η σύζυγός του ζήτησε μια απλή αποθήκη για πατάτες: 23 χρόνια μετά είχε δημιουργήσει έναν υπόγειο «κόσμο» 21 μέτρων κάτω από το σπίτι τους
- Δύο έχουν ήδη εκπληρωθεί: Οι τρομακτικές προβλέψεις της Baba Vanga για το 2026
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- 27χρονη μετακόμισε σε χωριό εννέα κατοίκων: «Ο μηνιαίος λογαριασμός για τα ψώνια είναι περίπου 50€»
- Υπάρχει πιθανότητα να φοράς κάτι παλαιότερο από τον Ήλιο: Γεννήθηκε σε βίαιες εκρήξεις άστρων
- Χώρα προσφέρει «χρυσά διαβατήρια» 80.000 ευρώ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής: Πάνω από 85 προορισμοί χωρίς βίζα