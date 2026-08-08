Νότια Κορέα: Διευθυντής τράπεζας έκλεβε μετρητά και τα αντικαθιστούσε με παιδικά χαρτονομίσματα

Διευθυντής υποκαταστήματος τράπεζας στη Νότια Κορέα απολύθηκε αφού έκλεβε πραγματικά μετρητά από το θησαυροφυλάκιο, αντικαθιστώντας τα με παιδικά χαρτονομίσματα.

Ένας θρασύτατος διευθυντής τράπεζας χρησιμοποίησε παιδικά χαρτονομίσματα για να κλέψει κανονικά από τον χώρο εργασίας του.

Τα ΜΜΕ της Νότιας Κορέας αποκάλυψαν πως ο διευθυντής ενός υποκαταστήματος της Saemaul Credit Union στην πόλη Γκιονγκτζού ομολόγησε ότι απέσπασε σημαντικά χρηματικά ποσά από το θησαυροφυλάκιο και για να καλύψει τις πράξεις του, αντικατέστησε τα χαρτονομίσματα με πλαστά. Αυτό όμως που τράβηξε την προσοχή του κοινού ήταν η κωμική όψη των χαρτονομισμάτων που χρησιμοποίησε.

Παιδικά χαρτονομίσματα με παπάκια και αρκουδάκια

Φωτογραφίες και βίντεο από τα ψεύτικα χαρτονομίσματα έγιναν αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πληθώρα διασκεδαστικών σχολίων. Οι εικόνες έδειχναν παιδικές απομιμήσεις χαρτονομισμάτων των 50.000 γουόν, οι οποίες απεικόνιζαν χαρακτήρες όπως πάπιες και αρκούδες.

Τα εξαιρετικά εμφανή ψεύτικα χαρτονομίσματα ξεχώριζαν από μακριά, αλλά ο διευθυντής εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι κανείς δεν ελέγχει πραγματικά το θησαυροφυλάκιο. Σύμφωνα με την Chosun Daily, επρόκειτο για ένα πολύ μικρό υποκατάστημα με ελάχιστο προσωπικό, και ο ίδιος φρόντιζε να είναι εκείνος που κατέθετε τα χρήματα στο θησαυροφυλάκιο κάθε μέρα.

Όταν έμπαινε στον χώρο, ο διευθυντής αντικαθιστούσε ορισμένα από τα πραγματικά χαρτονομίσματα με τα παιχνίδια που είχε παραγγείλει διαδικτυακά. Παραμένει ασαφές πόσο διήρκεσε το σχέδιό του, αλλά τελικά ένας άλλος υπάλληλος ανέφερε την ασυνήθιστη συμπεριφορά του στους ανωτέρους του, με αποτέλεσμα την έναρξη έρευνας.

Οι ερευνητές δεν άργησαν να ανακαλύψουν τι είχε συμβεί, αλλά η τράπεζα δεν ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, επιλέγοντας να λύσει το ζήτημα εσωτερικά. Σε σχετικό ανακοινωθέν, η Saemaul Credit Union ανέφερε ότι απέλυσε - προφανώς - τον υπεύθυνο διευθυντή, προσθέτοντας ότι ο ίδιος επέστρεψε τα κλεμμένα χρήματα και ότι η τράπεζα θεωρεί το θέμα λήξαν.

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